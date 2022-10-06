«Банда гоблинов зеленых» девчонок била упоенно

К счастью, в нашем метро такое вряд ли возможно: «банда зеленых гоблинов» была бы остановлена еще при входе. Зато в нью-йоркской подземке их бесчинства почти никого из пассажиров даже не заинтересовали.

А напали грабители, кои были исключительно «слабого» пола, в поезде метро на Таймс-сквер на двух девушек. У одной из их жертв как раз был день рождения: ей исполнилось 19 лет.

Группа бандиток, натянувших на свои далеко не безупречные тела неоново-зеленые трико, была снята на видео во время нападения на 19-летних девчонок. В воскресенье около 2 часов ночи «банда зеленых гоблинов» избила и бросила двух подростков в поезде метро на Таймс-сквер, украв у них мобильный телефон и сумочку.

Одна из девочек позже сказала матери, что на нее напали инопланетяне. И действительно, на видео, размещенном в социальных сетях, видно, как шесть женщин, одетых в зеленое, некоторые с капюшонами и масками, бросают одну из жертв на пол, а другую несколько раз бьют кулаками по лицу.

Мать рассказала, что девушки ждали поезда, когда на платформе появилась группа громко разговаривающих «взрослых женщин». Одна из них столкнулась с подругой ее дочери, и та предложила сесть в следующий вагон. Однако в поезде зеленые женщины перешли к их вагону.

Несмотря на небольшую помощь со стороны пары попутчиков, другие пассажиры просто стояли, наблюдая и записывая на телефоны нападение. По словам возмущенной матери, пока группа из 10 женщин избивала двух молодых девушек, все эти мужчины там сидели, снимали видео и смотрели, но никто из них не помог подросткам.

Мать объяснила, что ее дочь изучает международный бизнес в колледже во Флориде и на выходные ехала домой навестить семью в Квинсе:

Моя дочь крошечная. Ее рост 5,4 фута (1,64 м). В одном видео вы можете увидеть, как одна женщина ударила ее ногой, и ее нога застряла в ремешке сумочки моей дочери. У другой к ноге был привязан нож.

«Она должна была вернуться в школу этим утром, но из-за травм, нанесенных ей по голове 10 взрослыми женщинами, испытывает мучительную боль. Сейчас ей делают рентген грудной клетки и компьютерную томографию».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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