Как вписать в свой образ мешковатые джинсы – хит осени: стильные фишки для женщин всех возрастов и на разные случаи

Мешковатые джинсы стали хитом текущего года. Они особенно актуальны этой осенью. Если вы не знаете, как интегрировать трендовую вещь в свой гардероб, тогда прислушайтесь к советам опытных стилистов и вдохновляйтесь яркими образами.

С ботинками и курткой

Для создания образа в повседневном стиле с ноткой брутальности сочетайте мешковатые джинсы с теплым свитером, курткой и ботинками на тракторной подошве. Помните о том, что многое зависит именно от правильно подобранной обуви. Лучше всего подходят или челси, или ботинки в армейском стиле со шнуровкой спереди. Чтобы образ получился более стильным, сделайте отвороты в нижней части джинсов, чтобы укоротить изделие.

С кроссовками и блейзером

Неформальным и в то же время стильным получается наряд, состоящий из простой белой футболки, блейзера оверсайз, мешковатых джинсов и белых кроссовок. Если вам импонирует стиль кэжуал, тогда знайте, что именно такой лук полностью выдерживает концепцию. Здесь есть то изысканное необходимое сочетание разноплановых вещей: спортивных и из делового гардероба.

С укороченным топом

В целом в этом сезоне в моде джинсы с высокой талией. Однако мешковатые штаны являются исключением из правил. Именно такие джинсы могут быть с очень низкой посадкой, чтобы они свободно свисали на бедрах. Суть заключается в том, чтобы похвастаться перед окружающими плоским животом и накаченным прессом.

Для этого нужно сочетать джинсы с низкой посадкой с укороченным топом. Это может быть просто кофта с длинным рукавом: желательно облегающая.

Как вариант, если позволяет погода, можете надеть кроп-топ с открытым верхом. Тогда для утепления набросьте наверх куртку.

С пиджаком и туфлями на каблуках

Ошибочно полагать, что мешковатые джинсы не могут интегрироваться в офисно-деловой стиль. Просто нужно заменить спортивную обувь на более элегантную. Например, на туфли или на босоножки на каблуках. Можно рассмотреть вариант полусапожек на каблуках. Джинсы следует укоротить, сделав внизу отвороты.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

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В качестве верха надевайте футболку с блейзером. Сделать лук более женственным и элегантным можно, обозначив талию с помощью поясного ремня.

С меховым пальто или курткой

Осенью на улице далеко не всегда бывает тепло. Чтобы не замерзнуть, в прохладную погоду можете сочетать мешковатые джинсы с меховым пальто или меховой курточкой. Подойдет и полушубок. Вы можете создать цельный комплект из штанов и рубашки на пуговицах из синего или голубого денима. Тогда верхнюю одежду подберите пастельного оттенка. Например, верблюжьего или серого. Из обуви подойдут как элегантные туфли на каблуках, так и спортивная обувь в виде кед или кроссовок.

С кожаной одеждой

Вы ошибаетесь, если думаете, что с мешковатыми джинсами невозможно создать вечерний лук. Сочетайте такие штаны с кожаной одеждой — и вы увидите, насколько самобытным и нарядным окажется образ. Например, вы можете подобрать в качестве верха кожаный плотный корсет и сверху набросить длинный кожаный плащ. Верхняя одежда не обязательно должна быть однотонной: принт допускается.

Из обуви остановитесь на чем-то элегантном. Подойдут босоножки или туфли на каблуках.

Советы для тех, кому за 50

Женщины в зрелом возрасте настороженно относятся к таким неформальным и молодежным вещам как мешковатые джинсы. А зря. Не стоит полностью отказываться от современных трендов в пользу классики. Нужно просто грамотно сочетать модные вещи с другой одеждой.

Если будете надевать мешковатые джинсы, то обязательно добавьте в образ нотку элегантности с акцентом на женственность.

Весьма удачным является комплект из водолазки, широких штанов и ботинок с квадратным носом на устойчивом широком каблуке.