Имитация стрижки боб: интересный способ изменить свой образ на один вечер не обрезая волосы

Если вы не планируете состригать волосы, но прическа боб вам очень импонирует, есть смысл попробовать использовать не саму стрижку, а ее имитацию. Это поможет вам понять, насколько вам подходит модель и определиться на будущее (или сменить имидж на один вечер, чтобы после вернуться к своему привычному образу).

Концепция

Прическа выглядит очень стильно, поскольку кончики волос не видны, а подвернуты под низ. Впереди может присутствовать челка или можно обойтись без нее. Вы можете оформить ровный срез или сделать удлинение на боковых, находящихся у лица, прядях. Все зависит от вашего вкуса, поскольку вы можете сделать не только нужную вам форму, но и длину.

Преимущества

Как уже было сказано, в данной имитированном бобе есть множество преимуществ. Первым является то, что вы сможете его примерить на себя, и это станет ключевым в принятии решения о состригании волос. Второй плюс заключается в том, что вы сможете выйти в таком образе один раз, как это делают многие знаменитости.

Волосы можно уложить так, как вам нравится, придав объема у корней, завив их или оставив прямыми, что позволит вам выбрать самую подходящую из разных вариантов причесок (третий плюс заключается именно в том, что вы можете выбирать не одну, а несколько моделей причесок). Третьим преимуществом является практичность выполнения, поскольку для этого не нужно быть большим мастером парикмахерского искусства, прическа легко выполняется самостоятельно и в домашних условиях.

Как создать прическу «искусственный боб»

Обязательно помойте голову шампунем и используйте кондиционер (сделайте маску), чтобы волосы были идеально чистыми, шелковистыми и струящимися. Это необходимо для того, чтобы грязные волосы не сбились в жирные сосульки и не оголили ту часть, которая должна быть спрятана (они могут разделиться на отдельные пряди, и будет видно место фиксации и способ сокрытия большой длины). Если нет возможности помыть голову, используйте сухой шампунь, который также поможет волосам выглядеть более опрятно.

Расчешите волосы по направлению длины и соберите в низкий хвостик, закрепите резинкой. После этого основание хвоста подверните под низ так, чтобы резинка коснулась затылка. Растяните волосы в разные стороны и закрепите их по линии роста при помощи невидимок (на месте фиксации хвостика можете использовать шпильки). Равномерно распределите волосы по горизонтали, если есть необходимость, ослабьте боковые пряди чуть больше, чтобы получилось удлинение. Зафиксируйте прическу лаком.