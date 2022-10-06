Мнение: Без медкомиссии

Все-таки, пожалуй, самое потрясное в этой мобилизации – это отсутствие медкомиссий. Об этом – в каждом втором сообщении на сию животрепещущую тему. Причем все эти высокопоставленные начальники – Шойгу, Путин – уже несколько раз вылезали после собственно указа о мобилизации, со всякими разъяснениями и пояснениями, Путин даже еще один указ давеча издал, в котором, поди ж ты, позаботился о студентах-вечерниках и аспирантах – но тему медкомиссий обходят глухим молчанием.

Вообще – это феноменально. Насколько я знаю – при призыве мальчишек-призывников, в возрасте 18-20 лет, на срочную службу – медкомиссии обязательно есть. И что ж – при призыве взрослых дядек до 50 (а иногда и до 60!) лет – медкомиссии не нужны?? В смысле – Минобороны по умолчанию считает, что люди у нас с годами только здоровеют? В 18 лет еще может быть задохлик, но в 30 любой – уж точно здоровяк, а уж после 50 в РФ вообще только Шварцнеггеры и Рембо?!

Что в этом поразительно – что призыв без медобследования выглядит совершенно вопиюще, и этому не видно вообще никаких рациональных объяснений. Как такое вообще может быть? Это же дичь! Про эпизод, когда повесткой призвали слепого с рождения, уже все написали во всех телеграмах. Но ведь таких случаев – сотни!

На самом деле рациональное объяснение есть, но оно СЛИШКОМ очевидно и отдает каким-то скотобойным цинизмом. Попробую воспроизвести “логику” мобилизаторов. Она простая, как палка. Фактически – система этим признает свое бессилие против бытовой коррупции на самом низовом уровне – а именно: проведение медкомиссий означает, что какие-то из “мобиков” могут быть комиссованы по здоровью. При этом – все знают, что состояние здоровья росмужчин в принципе отнюдь не блестящее, это раз; и во-вторых – что раз так, люди станут в массовом порядке покупать себе справки и “освобождения”. Нужно будет, с одной стороны, массово сажать врачей, с другой – проводить как минимум “перекомиссовки”, а это время… При том, что войск, по всей видимости, просто уже нет. Казалось бы – ситуация безвыходная.

Но мобилизаторы, стало быть, нашли “выход”: они просто отменили сами медкомиссии. Нет медкомиссий – нет и лазейки. Почти по тов. Сталину: “Нет человека – нет проблемы”. От такого, конечно, кто-то может возмутиться, кто-то станет жаловаться… Но кому эти “некто” будут жаловаться? Самим же мобилизаторам на них же – просто потому, что никакой независимой системы контроля в РФ просто нет – всё давно демонтировали.

То есть жалобы – фигня, “на деревню дедушке”. Пишите сколько влезет.

Я предупреждал – “логика” предельно, вопиюще циничная. На это обычно простой народ думает со всей присущей наивностью – “ну нет, ну не могут же они…” Могут. Вообще – с этим цинизмом они доиграются… Хотя выход, думается, уже найден. Когда эти “недообследованные” начнут массово гибнуть – система скинет возмущенным “мобикам” Шойгу.

А может, и не скинет. Разве что возмущенные сумеют совсем уж громко кричать.