Мнение: О полной ж***пе, куда ни глянь

Полагаю, каждому думающему человеку достаточно сравнить несколько цифр и дат.

Итак, за две недели через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе сбежали от мобилизации въехали в Грузию около 100 тыс. россиян, в основном совершеннолетних, но не пенсионного возраста. При этом «мобильный военкомат», оперативно развёрнутый на российско-грузинской границе выдал повестки «для уточнения учётных данных» (а иные он и не имел права выдавать по закону) только 180 чел.

И ещё…

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «частичная мобилизация» в России обусловила необходимость перенести осенний призыв на один месяц. В этом году он начнётся 1 ноября вместо 1 октября. Ибо «военкоматы перегружены из-за частичной мобилизации».

«Это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — отметил кремлёвский рупор. И не соврал!

Похоже, и правда, задача призвать по мобилизации 300 тыс. чел. в течение недель – и есть «потолок» для российских военкоматов. Годами сопротивлявшихся непонятной людям в погонах и оттого крайне сомнительной «цифровизации». По этой причине огромные массивы данных в реестрах военкомов не актуальны.

И если первый показатель характеризует «беглецоы», среди контингента которых повестки были выданы даже меньшему проценту, чем среди оставшихся, то вторая относится напрямую к качеству госуправления по линии Минобороны. И это «качество» следует объективно признать невысоким.

Как известно по статистике, с 23 июня 1941 по конец июля года в армию призвали более 5 млн мужчин с 1905 по 1918 год рождения включительно (по указу), а также добровольцев. И военкоматы не «захлебнулись» от призывной работы. Более того, на их базе оперативно была развёрнута подготовка боевых резервов для действующей армии. Также повсеместно было организовано военное обучение для допризывников.

Но для сегодняшней России, которая 23 года под «великим лидером», 300 000 чел. в месяц – это предел возможного и пц какой подвиг для работников военкоматов…

Ну и кто месяцами орал «можем повторить»? Не хочет ли он сам пойти туда, где повторяют или хотя бы пытаются?

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