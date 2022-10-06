Для обладательниц кудряшек, которые предпочитают модные образы: 10 современных длинных стрижек

Прически с длинными волнистыми прядями состоят из текстурированных слоев и рваных кончиков, которые помогают создать динамику и объем. Рваные слои позволяет снять лишний вес с волос, придавая им больше формы и динамики.

Большим преимуществом такой стрижки является то, что она идеально подходит для совершенно любого типа и текстуры волос.

Чтобы придать мягкость и четкость своим кудрям, стоит использовать увлажняющий бальзам, который наносится на кончики волос. Улучшить текстуру прядей и добавить волосам объем поможет соляной спрей.

Вот несколько отличных вариантов причесок на кудрявые волосы.

Пляжные кудри

Эффектные пляжные кудри в сочетании с челкой и слоями является отличным решением, которое не требует слишком сложного ухода. Это хороший вариант для женщины, которой нужна легкость в повседневной жизни.

Длинные прически для кудрявых волос помогут добавить прядям определенную динамику. Для увлажнения и закрепления локонов стоит использовать пену для укладки.

Кудрявые волосы с волнистой челкой

Это отличная фактурная стрижка для тонких волос. Можно при желании добавить волнистую челку.

Такая прическа отлично подходит для тонких волос. Большое количество слоев помогает создать красивую текстуру, чтобы подчеркнуть тонкие пряди, создавая иллюзию объема и густоты.

Шегги средней длины с челкой

Это красивая и стильная прическа, которая поможет добавить интересную текстуру.

Все слои в этой длинной прическе придают структуру и универсальность. Можно сделать укладку множеством различных способов. Возможности просто безграничны.

Взъерошенная кудрявая прическа слоями с челкой-шторкой

Это отличный молодежный способ для девушек и женщин подчеркнуть черты лица. Длинная лохматая прическа с челкой-шторкой является совершенно новой тенденцией, которая подходит для любого возраста.

Можно добавить текстуру при помощи щипцов для завивки, горячих бигуди и средств для укладки.

Длинная лохматая кефаль с рваными слоями

Такая прическа снова вернулась в моду и пользуется большой популярностью. Лохматая кефаль помогает придать прядям объем и динамику.

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Многослойная прическа на длинные кудрявые пряди

Это довольно интересный и оригинальный ретро-стиль. Лохматая стрижка отлично подходит для длинных кудрявых волос.

Благодаря многослойности прически можно добавить прядям объем и динамику.

Рваная шегги с крупными кудрями

Такая стрижка является отличным способом подчеркнуть естественную текстуру прядей. Лучше всего подходит для волнистых и вьющихся текстур прядей.

Длинная небрежная стрижка шегги с текстурированными слоями

Длинные волосы просто идеально подходят для волнистых лохматых причесок. Есть множество различных вариантов, которые станут отличным вариантом для многих форм лица.

Небрежная стрижка с текстурированными слоями помогает добавить прядям текстуру, объем и притягательность.

Упругие локоны с челкой

Это хороший способ изменить свой личный стиль.

Добавление челки, ношение естественной текстуры прядей, обрамление лица помогает сделать образ просто невероятным.

Очень длинная лохматая прическа с кудрявой челкой

Такая прическа помогает быстро и результативно изменить весь образ.

Длинные пряди с челкой могут потребовать определенного ухода, именно поэтому, важно делать стильные и красивые укладки.