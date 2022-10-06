 

Google Maps приостанавливает работу из-за «ослепления» большей части спутников

06.10.2022, 9:33, Разное
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Гендиректор компании Google Сундар Пичаи объявил о временной приостановке работы сервиса Google Maps в связи с одновременным выходом из строя большого числа спутников.

Большая часть из них была повреждена при пролёте над Европой при неизвестных обстоятельствах.

Война в УкраинеКак пояснили в компании, часть оборудования не работает после воздействия высокомощного луча энергии неизвестного происхождения. Специалисты Google в настоящее время изучают подробности события, однако полноценное исследование станет возможно только после спуска аппаратов с орбиты.

Одновременно о массовом сбое сообщили представители компании Starlink. По техническим причинам спутниковый интернет европейцам до конца года не будет предоставляться.

– Сложно пока оценить сумму ущерба. Наши спутники ничего не видят, но неясно, являются ли эти проблемы устранимыми или нет. Возможно, нам придётся скорректировать орбиту новых спутников. Мы обратились в суды с исками, чтобы они выяснили, кто должен отвечать за это происшествие и компенсировать нам стоимость испорченного оборудования, – цитирует пресс-служба Google главу корпорации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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