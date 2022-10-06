Рынок Новой Москвы пополнили 4 новостройки

В июле-сентябре на первичном рынке Новой Москвы в продаже появились четыре новых жилых комплекса. Средняя стоимость кв. м в новостройках на старте реализации составила 214 тыс. рублей, средняя минимальная цена квартиры – 6 млн рублей.

Самые доступные лоты – по цене от 5,6 млн рублей – предлагаются в микрорайоне «Новые Ватутинки. Заречный» от застройщика «Стройком» и в апарт-комплексе «Движение. Говорово» от группы «ФСК».

В комплексе «Мелиссад» от девелопера «МИЦ» цены начинаются от 6,3 млн рублей, в ЖК «Бунинские кварталы» от группы «А101» квартиры можно приобрести по цене от 6,6 млн рублей.

Все четыре проекта расположены на территории НАО. Ранее столичные власти сообщали, что именно этот округ города лидирует по количеству новостроек в продаже. Второе место занимает СВАО, третье – ЮВАО.

С июля по сентябрь в Новой Москве также стартовали продажи в 14 домах в уже реализуемых жилых комплексах. Общий объем нового предложения составил 660 тыс. «квадратов».