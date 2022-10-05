Der Spiegel – Германия с Путиным не воюет — под давлением однопартийцев немецкий министр пошёл на попятную

Своим заявлением о том, что Германия «воюет с Путиным», немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах вызвал критику в свой адрес со стороны однопартийцев и партнёров по коалиции, пишет Der Spiegel. Ему лично возразила коллега — социал-демократ и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. И теперь Лаутербах «пошёл на попятную», признав её правоту: «Мы ни с кем не воюем, но поддерживаем Украину по мере сил».



AP

Своим недавнем твитом о том, что Германия «воюет с Путиным», немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах вызвал недоумение у своих однопартийцев и партнёров по коалиции, пишет Der Spiegel. В споре с соотечественником — философом, публицистом и писателем Рихардом Дэвидом Прехтом, который призвал государства НАТО обеспечить РФ гарантии, что Украину никогда не возьмут в альянс, он написал: «Ну серьёзно: что сейчас дадут эти коленопреклонения перед Путиным?» По словам Лаутербаха, нужно и дальше последовательно добиваться победы в виде освобождения Украины. И ему «всё равно», выдержит ли это «психика» российского президента.

Его однопартиец из Социал-демократической партии, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ему возразила. Она подчеркнула, что немецкое правительство с самого начала руководствовалось принципом неучастия в боевых действиях на Украине и не собирается ему изменять: «Для немецкого федерального правительства, а также всего НАТО абсолютно очевидно: мы не станем стороной в боевых действиях».

Теперь же Лаутербах «пошёл на попятную» и заявил, что глава бундесвера «абсолютно права». «Конечно же, мы не сторона в боевых действиях, — подчеркнул министр. — И всё же мы полностью на стороне украинцев». Предложение Прехта он в очередной раз назвал наивным: «Мы должны чётко стоять на стороне Украины и посылать сигналы, что мы с ними, мы им поможем, поставим им оружие». «Мы ни с кем не воюем, но поддерживаем Украину по мере сил», — заключил немецкий политик.