Мнение: Вред изучения западной пропаганды, открытая инфовойна США против России и 75-летие ЦРУ

1. Блогер keleg пишет, почему нельзя поддаваться вражеской пропаганде (ссылка):



Вот был в толкиновском Средиземье такой великий и белый маг-майа. Посланный, между прочим, бороться с Сауроном из самого Валинора как командир над другими магами.

И вот, в рамках этой борьбы, Саруман изучал противника, используя палантир. И доизучался — по действием вражеской пропаганды перешел на сторону Саурона.

Мораль сей басни такова — поглощать вражескую пропаганду не менее вредно, чем сидеть под обстрелом. Она профессиональна и работает.

Если же хочется изучать противника — изучать следует вражескую аналитику.

Но её так просто противник не отдаст, нужно копаться.

2. Американцы теперь открыто говорят, что ведут против России информационно-психологическую войну (ссылка):



Бывший начальник военной разведки США раскрыл способы ведения психологической войны против России

Экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд уверен, что США никогда не откажутся от попыток вмешательства во внутренние дела России и планов по «смене режима». В опубликованной в издании Politico статье «Ведение психологической войны против России» Шедд прямо призывает продолжать раскачивать ситуацию в России и подрывать общественное доверие. Необходимо, мол, деморализовать россиян и принудить к уступчивости перед США.

Для достижения этих целей бывший начальник РУМО предлагает несколько способов:

Первый – расшатывать чувство гордости народа за свою страну путём внедрения мысли, что специальная военная операция превратила Россию в международного изгоя.

Второй – разжигать межнациональную рознь и внушать национальным меньшинствам, что их угнетают русские.

Третий – внедрять мантру о мобилизации представителей малых народов на СВО и о многочисленных жертвах среди них. Разжигать недовольства среди этнических меньшинств.

Для этого Шедд предлагает искать влиятельных медийных лиц и лидеров общественного мнения внутри российского общества и через них накачивать медиасферу.

Добавлю от себя, что вот эти «влиятельные медийные лица» и «лидеры общественного мнения» внутри российского общества должны после попытки продвижения американской повесточки становиться полными изгоями, это необходимая сейчас мера защиты от США. И уж конечно же эти «влиятельные медийные лица» должны быть полностью, на 100% отключены от государства — вплоть до показательного снятия с должности тех, кто даст этим «влиятельным медийным лицам» концертную площадку для выступления.

3. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью на 75-летие конкурирующей организации – Центрального разведывательного управления США (ссылка):

Не обошлось на первых порах без провалов и ошибок. Американские разведчики полностью проспали советский атомный проект. 20 сентября 1949 года аналитический отдел ЦРУ дал прогноз, что первая советская атомная бомба появится в середине 1953 года. Оконфузились, как говорится, по полной. За 22 дня до публикации данного прогноза в Советском Союзе состоялось первое испытание советского ядерного устройства. Через три дня после доклада аналитиков ЦРУ президенту Трумэну пришлось публично признать, что атомная бомба у русских уже есть.

Появились и первые «успехи». После принятия в Иране в 1951 году закона о национализации всех иранских месторождений нефти и отказа международного арбитража встать на сторону Англии и США, по личному приказу президента Дуайта Эйзенхауэра началась подготовка к операции под кодовым названием «Аякс».

Ответственным за ее проведение был назначен племянник Франклина Рузвельта Ким Рузвельт, который на тот момент руководил ближневосточным отделом ЦРУ. Путем подкупа военных и государственных чиновников Ирана, щедрых пожертвований СМИ, сотрудникам ЦРУ удалось организовать в столице беспорядки, и, как результат, осуществить ввод в Тегеран нелояльных премьер-министру Мохаммеду Мосаддыку войск. Отставка Мосаддыка позволила вернуться к власти в стране угодному США и Великобритании шаху Мохаммеду Реза Пехлеви. <…>

В набор своих сил и средств ЦРУ включает государственные перевороты, прямые военные интервенции, провокации всех видов, убийства неугодных политиков, террор, диверсии, подкупы. Именно в то время создается образ американского разведчика как «рыцаря плаща и кинжала». Американский президент Линдон Джонсон, бывший противником организации политических убийств за рубежом, охарактеризовал этот «аспект» работы ЦРУ как «чертова корпорация убийств» (Goddam murder Inc.). <…>

В связи с этим примечательно заявление бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, обвинившего в 2011 году ЦРУ в разработке и создании новых видов биологического, химического и электронного оружия, а также в использовании технологии распространения рака для устранения «неугодных» латиноамериканских лидеров. В период с 2000 по 2010 годы это заболевание было диагностировано не только у него (рак предстательной железы), но и у других латиноамериканских президентов того времени – Аргентины К. Фернандес де Киршнер (рак щитовидной железы), Парагвая Ф. Луго (лимфома), а также Бразилии Лулы да Силвы (рак гортани) и Д. Руссеф (лимфома).

Убийство неугодных лиц стало фирменным стилем тайных операций ЦРУ. Так, был физически устранен премьер-министр правительства Конго – Патрис Лумумба. Бывшая бельгийская колония под его руководством в 1960 году провозгласила свою независимость. У США были свои финансовые интересы в отношении этой страны, поэтому президент Эйзенхауэр поставил задачу директору ЦРУ ликвидировать «неудобного» африканского лидера. Через два года с помощью бельгийских наемников удалось схватить и убить П. Лумумбу, ставшего символом борьбы африканских стран за независимость.