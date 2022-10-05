Сладкий, соленый или даже в виде кофе: готовим здоровые завтраки с овсянкой накануне вечером

Для многих людей утро – это самое беспокойное время дня. Необходимо проснуться, собраться на работу, подумать об ужине, собрать детей в школу и пр. Завтрак является самым важным приемом пищи для здоровья и гарантирует, что мы начинаем день полными энергии. Но встать на 15 минут раньше, чтобы приготовить полноценный завтрак на всю семью, для большинства из нас просто невозможно. Поэтому многие предпочитают подольше понежиться в постели.

Решение этой проблемы достаточно просто. В качестве первого приема пищи многие едят булки и запивают чашкой кофе. Но если вы хотите похудеть или просто следите за своей фигурой, предпочтение следует отдавать здоровой пище. Это правило распространяется и на завтрак. Овсянка по утрам — это классический вариант. Безусловно, овсянка полезна. Но не стоит ограничиваться только кашей. Можно из нее приготовить питательный смузи или сделать ночную овсянку. В сегодняшней статье мы больше внимания уделим завтракам на основе данного ингредиента.

Так ли полезна ночная овсянка?

По сути, ночная овсянка представляет собой холодную версию классического рецепта. Овсяные хлопья замачивают в воде или молоке на ночь, а с утра их можно украсить самыми разнообразными начинками. Можно придумать самые необычные вкусовые сочетания, которые никогда больше не надоедят.

Приготовление этого блюда довольно простое и не требует много времени. Нужно смешать все ингредиенты в контейнере, поставить в холодильник на ночь и съесть на следующее утро. Такие хлопья можно хранить в холодильнике в течение 4-5 дней.

Ни для кого сегодня не секрет, что овсянка действительно полезна. Она содержит множество минералов, ценных витаминов и грубой клетчатки. Этот продукт помогает даже похудеть, ведь на 100 г приходится всего 360 ккал. Сложные углеводы в составе обеспечивают организм большим количеством энергии и длительным чувством сытости.

Советы по приготовлению

Чтобы похудеть благодаря ночной овсянке, нужно помнить о нескольких секретах ее приготовления. В зависимости от используемых дополнений завтрак может быстро превратиться в настоящую калорийную бомбу, а нам это не нужно.

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В первую очередь следует контролировать размер порций. Следует соблюдать диапазон между 350 и 450 ккал на одну порцию. Этого вполне достаточно, чтобы обогатить организм полезными веществами, энергий и похудеть. Обычно 40-50 г овсяных хлопьев хватает, чтобы насытиться до обеда.

Что касается украшений и дополнений к блюду, предпочтение следует отдавать свежим фруктам, мюсли, орехам, меду или арахисовому маслу. Все эти ингредиенты хотя и полезны для похудения, необязательно низкокалорийны. Например, в 50 г орехов уже содержится около 300 ккал.

Брауни на основе овсянки

Брауни на завтрак тоже может оказаться полезным вариантом. В этом рецепте на овсяные хлопья приходится всего 430 ккал.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

овсяные хлопья – 45 г; миндальное молоко – 120 мл; протеиновый порошок – 30 г; какао, кленовый сироп, темный шоколад – по 10 г; грецкие орехи – 15 г.

Смешайте овсянку, протеиновый порошок и какао в стеклянной банке. Добавьте к ним молоко и кленовый сироп, хорошо перемешайте. Посыпьте готовое блюдо грецкими орехами и шоколадом, поставьте в холодильник.

Низкокалорийная овсянка с тыквой

Осень — время тыквы. Он обладает сливочным и насыщенным вкусом, а на одну порцию приходится всего 280 ккал. Овсянка с тыквой может считать идеальным низкокалорийным завтраком.

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Для приготовления этого блюда потребуются:

овсяные хлопья – 45 г; греческий йогурт – 60 г; тыквенное пюре – 60 г; семена чиа – 10 г; миндальное молоко – 120 мл; кленовый сироп – 10 г; ванильный экстракт, корица – по 1 ч. л.

В емкости смешайте йогурт, молоко, тыквенное пюре, кленовый сироп и экстракт ванили. Добавьте овсянку, семена чиа и корицу, хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник на 4 часа или на всю ночь.

Яблочный пирог с овсянкой

Этот необычный рецепт яблочного пирога обязательно придется по вкусу каждому. Особенно приятно будет им полакомиться пасмурным осенним утром. Калорийность одной порции составляет всего 340 ккал.

Для приготовления пирога нужны следующие ингредиенты:

овсяные хлопья – 45 г; греческий йогурт – 60 г; миндальное молоко – 120 мл; кленовый сироп – 30 г; яблоки – 1 шт.; ваниль, корица – по 1 ч. л.

Смешайте нарезанные кубиками яблоки с корицей и половиной порции кленового сиропа. Поставьте смесь в микроволновку на 1 минуту. За это время яблоки должны размягчиться. Смешайте в другой миске йогурт, молоко, ваниль и кленовый сироп. Добавьте овсянку и хорошо перемешайте.

Посыпьте овсяные хлопья яблоками и поставьте на ночь в холодильник. Утром сбрызните готовое блюдо небольшим количеством меда.

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Необычный рецепт с кофе

Многие люди буквально не мыслят свое утро без кофе. Если вы относите себя к их числу, обязательно посмотрите следующие рецепт. Такой завтрак имеет всего 330 ккал и обладает весьма утонченным вкусом.

Для его приготовления потребуются:

овсяные хлопья – 45 г; семена чиа – 10 г; миндальное молоко – 120 мл; свежесваренный кофе – 40 мл; греческий йогурт – 40 г; кленовый сироп – 15 г; ванильный экстракт – 1 ч. л.

Смешайте в стакане овсяные хлопья и семена чиа. Добавьте молоко, йогурт, кофе, кленовый сироп и экстракт ванили. Все компоненты хорошо перемешайте. Поставьте овсяные хлопья на ночь в холодильник, а утром наслаждайтесь необычно вкусным блюдом.

Баунти

Если вы любите баунти, тогда вам обязательно стоит попробовать этот рецепт. На вкус блюдо похоже на классический вариант, но в одной порции содержится всего 407 ккал.

Потребуются следующие ингредиенты:

овсянка – 50 г; протеиновый порошок со вкусом кокоса – 20 г; кокосовая стружка – 10 г; миндальное молоко – 140 мл; кокосовый йогурт – 60 г; темный шоколад – 10 г.

Смешайте в стакане хлопья, протеиновый порошок, кокосовую стружку и молоко, дайте постоять 10 минут. Сверху залейте смесь кокосовым йогуртом.

Растопите темный шоколад в микроволновке и полейте сверху. Посыпьте готовое блюдо кокосовой стружкой и поставьте в холодильник на ночь.