 

Дмитрий Медведев предложил мобилизовать алкоголиков

05.10.2022, 15:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с предложением о расширении списка лиц, подлежащих мобилизации.

В своем Telegram-канале он призвал Минобороны обратить внимание на людей, страдающих алкоголизмом, для создания мобилизационного резерва страны.

Война в Украине– Ознакомился тут недавно с расписанием болезней, дающим отсрочку от службы в армии. Если сколиоз или плоскостопие ещё можно понять, то алкоголизм как там оказался? Алкоголик – это очень хороший солдат. Здоровье у него лошадиное, раз может литрами водку глушить, а при правильной установке он способен за чекушку выполнить любую боевую задачу, — написал Медведев.

Политик напомнил, что Россия имеет успешный опыт использования на фронте таких специалистов. К тому же, как считает зампред Совбеза, многие россияне просто симулируют алкоголизм, чтобы не идти в армию.

– При Сталине на фронте давали перед боем 100 грамм и ничего, до Берлина дошли. Да и во многом мифы о пьянстве россиян сильно преувеличены. А среди алкоголиков, между прочим, тоже немало настоящих патриотов нашей страны, — заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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