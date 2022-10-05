Дмитрий Медведев предложил мобилизовать алкоголиков

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с предложением о расширении списка лиц, подлежащих мобилизации.

В своем Telegram-канале он призвал Минобороны обратить внимание на людей, страдающих алкоголизмом, для создания мобилизационного резерва страны.

– Ознакомился тут недавно с расписанием болезней, дающим отсрочку от службы в армии. Если сколиоз или плоскостопие ещё можно понять, то алкоголизм как там оказался? Алкоголик – это очень хороший солдат. Здоровье у него лошадиное, раз может литрами водку глушить, а при правильной установке он способен за чекушку выполнить любую боевую задачу, — написал Медведев.

Политик напомнил, что Россия имеет успешный опыт использования на фронте таких специалистов. К тому же, как считает зампред Совбеза, многие россияне просто симулируют алкоголизм, чтобы не идти в армию.

– При Сталине на фронте давали перед боем 100 грамм и ничего, до Берлина дошли. Да и во многом мифы о пьянстве россиян сильно преувеличены. А среди алкоголиков, между прочим, тоже немало настоящих патриотов нашей страны, — заключил он.

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