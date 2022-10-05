Скандалы: «Лучше снаряжение купите!»

В Челябинске хотят потратить 400 миллионов на гирлянды

В Челябинске разразился очередной скандал вокруг трат городских властей на новогоднюю иллюминацию. Жители остались недовольны планами потратить на новогоднее украшение центра Челябинска за 400 миллионов рублей. Горожане посоветовали властям потратить деньги с большей пользой. Информация о том, что городские власти собираются потратить на новогоднюю иллюминацию огромную сумму денег, появилась 27 сентября, когда депутаты городской Думы утвердили поправки в бюджет и распределили 700 миллионов дополнительных доходов. Большая часть этой суммы 400 миллионов предназначается на украшение города к празднику.

Одним из первых отреагировал бывший депутат, инвалид-колясочник Николай Ольховский.

«Пожалуйста, не сливайте 400 миллионов на очередные бессмысленные финтифлюшки! – написал он в своем телеграмм-канале. — Я понимаю, что вы сейчас ищете способы максимально дешево поднять нам настроение. Видимо, сейчас очередной момент, когда вы чувствуете необходимость «поднять рейтинг». Пожалуйста, в таких случаях проводите хотя бы маленькое социологическое исследование о нуждах горожан! Я понимаю, что, когда водитель везет вас из теплого красивого кабинета на блестящей черной иномарке по отремонтированным и убранным от снега «гостевым маршрутам» в ваше персональное загородное имение, вам кажется, что в целом в Челябинске все зашибись! Вот добавить немного красоты на столбах в длинную зимнюю ночь — и станет еще лучше. Но вас таких пара сотен, а нас, ходящих пешком и живущих в обычных домах — сотни тысяч. На 400 миллионов рублей можно сделать огромное количество нужных улучшений, за которые вам будут благодарны сотни тысяч горожан».

Следом к обсуждению подключились горожане, которые предлагали, например, помочь с экипировкой мобилизованным жителям области.

«Смысл такие деньги тратить на эти иллюминации. Лучше эти деньги выделили на ребят которые сейчас находятся на спецоперации, и на детишек которые в этом нуждаются, сколько читаешь, там нужна операция, а у родителей таких денег реально нет», — пишут горожане в социальных сетях.

Тем не менее, городская администрация уже объявила аукцион на 124 миллиона рублей по монтажу конструкций «Световой потолок». Еще одна закупка на 69 миллионов предполагает установку объемных конструкций на пешеходной части улицы Кирова. Судя по всему, это только часть от запланированного украшения города. В мэрии Челябинске после обращения корреспондента «Новых известий» попросили письменный запрос, он направлен в пресс-службу. Но чиновники уже отвечали журналистам на вопрос, почему нужно тратить на иллюминацию такие деньги. По словам представителей мэрии, деньги целевые и потратить их больше не на что.

«Челябинску на иллюминацию средства выделены из бюджета Челябинской области в форме дотации. При этом органы местного самоуправления не имеют правовых оснований для изменения целевого назначений выделенных средств. Отметим, что в рамках заключенных контрактов будут не только приобретаться светящиеся конструкции, но и, к примеру, меняться опоры освещения. Территория города очень большая – около 500 кв. км, и задача администрации — сделать яркими и светлыми общественные пространства во всех, даже самых отдалённых частях Челябинска», – заявили в мэрии Челябинска изданию ЕАН.

Но эти объяснения все равно не устроили горожан. Депутат Центрального района Ирина Гладышева отметила, что закон позволяет муниципалитету тратить деньги на помощь при мобилизации.

«Вышло постановление правительства РФ, которое разрешает тратить средства бюджета на товары двойного назначения, именно то, что нужно сейчас для мобилизации. Что теперь скажут наши чиновники о не возможности потратить 400 млн рублей выделенных на никому не понятную иллюминацию? – пишет депутат в своем телеграмм-канале, — но даже если предположить, что челябинские власти сейчас начнут ссылаться на то, что не успевают что-то поменять, то нужно иметь ввиду, что на эти деньги можно построить 4-х подъездный 10-ти этажный дом. Они точно могут перераспределять статьи внутри бюджета. Так почему же не направить эти деньги на строительство дома, чтобы расселить челябинцев, которые живут в скотских условиях, выдать жилье сиротам, которое они ждут годами?»

Напомним, ранее в Челябинске уже были странные закупки иллюминации. Так горожане обратили внимание на покупку светящейся луны за 2,8 миллиона рублей. Похожий арт-объект нашли на китайском сайте за 51 тысячу. А в прошлом году власти города купили светящихся китов за 10 миллионов рублей, конструкция оказалась сделана из металлических прутиков и пластиковых хомутиков. После скандала закупку отменили, а арт-объект убрали.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”