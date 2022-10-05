 

Не смог стать актером и не обзавелся семьей: как живет единственный сын Чуриковой

05.10.2022, 15:11, Разное
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За годы своей творческой карьеры Инна Михайловна добилась больших высот. Кроме того, звезда обрела счастье в личной жизни. Актриса построила крепкий брак с супругом Глебом Панфиловым и воспитала единственного сына Ивана. Когда-то наследник знаменитости мечтал стать профессиональным актером и повторить успех матери. Однако его судьба сложилась совершенно иначе.

Главную любовь своей жизни, режиссера Глеба Панфилова, Инна Чурикова встретила еще в молодости. Постановщик и актриса сблизились на съемках фильма “В огне брода нет” и больше не расставались. А в 1978 году их стало трое – в семье родился наследник Иван.

Единственный сын супружеской пары рос в творческой атмосфере. Наблюдая за успехами родителей, Иван буквально с пеленок мечтал пойти по их стопам и прославиться. Казалось, у наследника знаменитостей есть все шансы построить блестящую карьеру. К тому же, он дебютировал на экранах еще в раннем детстве.

В 1982-м, когда Ивану было 4 года, он снялся в картине “Васса” вместе с матерью. А спустя много лет, в 2008-м, сыграл в фильме отца “Без вины виноватые”. Несмотря на это, стать актером сын Чуриковой не смог. Родители не хотели, чтобы отпрыск связывал жизнь с творческой профессией, и отправили его в МГИМО на юридический факультет.

Сейчас Инна Михайловна сожалеет о своем вмешательстве в жизнь сына. Актриса считает, что зря отговорила отпрыска от творческого пути и не предоставила ему выбор. Впрочем, ошибки прошлого не мешают звезде гордиться единственным наследником. Тем более что он нашел себя и преуспел в любимом деле.

Сегодня Иван не занимается ни актерской, ни юридической деятельностью. Вместо этого мужчина стал ресторатором и посвятил себя бизнесу. Его дело процветает не только в России, но и за границей. А вот в личной жизни мужчине пока не улыбнулась удача. В свои 44 года он до сих пор не обзавелся семьей. Несколько лет назад ходили слухи, что Иван собрался идти в загс, но свадьба, судя по всему, так и не состоялась.


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