В Москве появилась “ожившая” скульптура Есенина
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Российская столица славится многообразием памятников истории
и архитектуры, а также многочисленными скульптурами, посвященными выдающимся
личностям: писателям и поэтам, актерам и музыкантам, военным и ученым,
политическим и государственным деятелям. Городской фонд памятников постоянно
множится, а действующие произведения искусства проходят плановую реконструкцию.
Меж тем, Москва не отстает и от модных тенденций. Сегодня в
российской столице можно встретить объекты современного искусства по примеру
крупных европейских городов. Среди них – “ожившая” скульптура одного
из ярчайших представителей Серебряного века, выдающегося русского поэта Сергея
Есенина.
Московский государственный музей Сергея Есенина представил
его объемную скульптуру в дополненной реальности. Открытие скульптуры
приурочено к 127-й годовщине со дня рождения классика. Объект современного искусства
располагается по адресу: переулок Чернышевского, дом №4, старение №2.
Об этом сообщает АГН “Москва”. По данным издания,
автором памятника является художник Антон Лебедев. Мастер подчеркнул, что его
творение “оживает”, если навести смартфон на скульптуру и
отсканировать QR-код.
“Мы много сил вкладываем в то, чтобы было ярко,
интересно, и сейчас вы можете наблюдать это чудо, которое я решил подарить
музею в день рождения поэта. Наш Есенин не простой. Специальная
организация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, они
создали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код.
Скульптура “оживает”, становится объемной, и Есенин начинает читать
стихи”, – отметил Антон Лебедев.
Памятник поэту располагается на территории
“Есенин-центра”. При жизни классик проводил в здании центра много
времени, устраивал творческие вечера, приглашал гостей. Сейчас в здании
проходят литературные собрания акции и творческие постановки.
Основатель и директор Московского музея Сергея Есенина
Светлана Шетракова уверена, что в будущем на базе центра обустроят квартал
поэтов. По ее словам, в октябре в музее пройдет выставка уникальных фондовых
материалов, связанных с жизнью и творчеством поэта.
“Это и стул, на котором сидели Владимир Владимирович
Маяковский и Сергей Александрович Есенин, и архивные фотографии, и журналы, и
рукописи, публикации, и автографы, константиновские часы. Здесь есть
и сундук, которого касались руки Сергея Александровича, и все, что связано с
Всеволодом Мейерхольдом”, – рассказала Светлана Шетракова.
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