В Москве появилась “ожившая” скульптура Есенина

Российская столица славится многообразием памятников истории

и архитектуры, а также многочисленными скульптурами, посвященными выдающимся

личностям: писателям и поэтам, актерам и музыкантам, военным и ученым,

политическим и государственным деятелям. Городской фонд памятников постоянно

множится, а действующие произведения искусства проходят плановую реконструкцию.

Меж тем, Москва не отстает и от модных тенденций. Сегодня в

российской столице можно встретить объекты современного искусства по примеру

крупных европейских городов. Среди них – “ожившая” скульптура одного

из ярчайших представителей Серебряного века, выдающегося русского поэта Сергея

Есенина.

Московский государственный музей Сергея Есенина представил

его объемную скульптуру в дополненной реальности. Открытие скульптуры

приурочено к 127-й годовщине со дня рождения классика. Объект современного искусства

располагается по адресу: переулок Чернышевского, дом №4, старение №2.

Об этом сообщает АГН “Москва”. По данным издания,

автором памятника является художник Антон Лебедев. Мастер подчеркнул, что его

творение “оживает”, если навести смартфон на скульптуру и

отсканировать QR-код.

“Мы много сил вкладываем в то, чтобы было ярко,

интересно, и сейчас вы можете наблюдать это чудо, которое я решил подарить

музею в день рождения поэта. Наш Есенин не простой. Специальная

организация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, они

создали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код.

Скульптура “оживает”, становится объемной, и Есенин начинает читать

стихи”, – отметил Антон Лебедев.

Памятник поэту располагается на территории

“Есенин-центра”. При жизни классик проводил в здании центра много

времени, устраивал творческие вечера, приглашал гостей. Сейчас в здании

проходят литературные собрания акции и творческие постановки.

Основатель и директор Московского музея Сергея Есенина

Светлана Шетракова уверена, что в будущем на базе центра обустроят квартал

поэтов. По ее словам, в октябре в музее пройдет выставка уникальных фондовых

материалов, связанных с жизнью и творчеством поэта.

“Это и стул, на котором сидели Владимир Владимирович

Маяковский и Сергей Александрович Есенин, и архивные фотографии, и журналы, и

рукописи, публикации, и автографы, константиновские часы. Здесь есть

и сундук, которого касались руки Сергея Александровича, и все, что связано с

Всеволодом Мейерхольдом”, – рассказала Светлана Шетракова.