Названы интересные факты о фильме «Мимино»

В Сети появились интересные факты о популярном советском фильме «Мимино». Картина режиссера Георгия Данелия, снятая в 1977 году, сделала настоящими звездами многих артистов, но ее съемки сопровождались настоящими приключениями для всей группы.

В первую очередь, эксперты киноиндустрии отмечают, что картина была очень жестко подкорректирована советской цензурой. Кроме того, многие запомнившиеся зрителям факты были изначально не запланированы по сценарию и стали результатом импровизации. Стоит отметить, что после широкомасштабного показа фильма по всей стране цитаты из фильма пошли в народ, став своеобразными мемами того времени. Однако телефонный разговор с Израилем, кадры которого содержались в фильме, был вырезан из-за политических разногласий Москвы и Телль-Авивом.

Также показались лишними цензорам и сцены застолий, так как в стране как раз боролись с алкоголизмом. После эмиграции Савелия Крамарова в США, была убрана и его фраза «лет через пять помогу». При этом стоит отметить, что спустя время многие убранные эпизоды восстановили в картине. Однако эпизод с Валико и Рубиком в лифте с японцами, в котором иностранцы говорят, что для них все русские на одно лицо, так и не вернулась в кинофильм.

Немногим известно, что изначально «Мимино» дожжен быть стать мюзиклом. Однако исполнитель одной из главных ролей Вахтанг Кикабидзе переубедил режиссера, заверив, что его персонаж будет испорчен исполнением песен. В итоге он создал свой образ на экране, как молчаливого и серьезного кавказца. Фрунзик Мкртчян, сыгравший Рубика, очень часто импровизировал, поэтому именно он ввел в картину многие реплики, ставшие легендарными. Например, «Я там так хохотался» и «Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся».

В процессе съемок у всей команды было много проблем из-за поклонников известных артистов, ведь весь процесс происходил в Грузии, где Кикабидзе уже был легендой. Чтобы отказаться от бесчисленных приглашений выпить с фанатами чачу, актер был вынужден придумать легенду, будто бы лечится от венерического заболевания. Именно дворнягу, а не породистую собаку в ленту взяли из-за ее лучшей обучаемости, причем ее подобрали просто на улице, по пути в аэропорт. Сложности возникли с другим животным, когда по сценарию вертолетом нужно было поднять корову. Пилот отказывался нарушать правила безопасности авиаперевозок. Заставить его выполнить рискованный трюк удалось только сыграв на самолюбии. Режиссер заявил, что ошибся, взяв грузинского летчика, надо было привезти из Москвы. Это задело грузинского авиатора и он исполнил опасный эпизод.