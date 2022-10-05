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Все матчи Чемпионата мира в Катаре покажет «Матч ТВ»

05.10.2022, 16:06, Новости
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Стало известно, на каком телеканале российские болельщики футбола смогут посмотреть Чемпионат мира-2022. Все поединки покажет «Матч ТВ», об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Мундиаль стартует 20 ноября, и за время турнира состоятся 64 игры. Их можно будет посмотреть с помощью каналов «Матч ТВ» (основного и тематических), а также на сайте медиакомпании. А прогнозы на Чемпионат мира по футболу 2022 и мнения экспертов о результатах поединков можно будет найти на портале «Рейтинг Букмекеров».

В матче-открытии турнира в Катаре сойдутся сборная страны-хозяйки и национальная команда Эквадора. Обладатель Кубка Азии-2019 еще ни разу в своей истории не играл в финальной части Чемпионата мира.

Финал международного первенства пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

Действующий чемпион мира – сборная Франции. В решающем поединке соревнований в России «трехцветные» одолели сборную Хорватии (3:1). Российская национальная команда под руководством Станислава Черчесова на том турнире вылетела в четвертьфинале, уступив хорватам по пенальти (2:2).

В этот раз россияне не смогли попасть на мундиаль из-за санкций ФИФА. Подопечные Валерия Карпина должны были играть в плей-офф квалификации против сборной Польши, которая, в свою очередь, отобралась на ЧМ.




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