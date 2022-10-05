Пожилые бегуны в Австралии вдохновляют своим примером молодых

В австралийском Перте пенсионеры, даже те, кому за 80, продолжают заниматься спортом и каждую неделю выходят на пробежку. Как передаёт NTD, кто-то приходит сюда, чтобы побить собственные рекорды, а некоторые просто хотят доказать, что возраст — всего лишь цифра. Кроме того, пожилые бегуны вдохновляют своим примером и более молодых спортсменов, а также показывают, что стареть можно легко и красиво.

Утренние дожди и холод не могут удержать этих бабушек и дедушек от еженедельной пробежки в парке. Всем им за 80, но они продолжают заниматься спортом в австралийском городе Перт.

Тому уже 86, но прекращать тренировки он не собирается. Каждую субботу приходит на пробежку. Заниматься начал всего шесть лет назад.

ТОМ ХЕРЦФЕЛЬД, пожилой бегун: Это и общение, и тренировка. Повод каждое утро вставать с постели.

Кто-то приходит сюда, чтобы побить собственные рекорды. А 88-летний Майкл просто хочет доказать, что возраст — всего лишь цифра.

МАЙКЛ АДАМС, пожилой бегун: Я могу поднять всё, что хочу, даже над головой. Если тороплюсь, могу пробежаться. Сохраняю здоровье. Самое главное: не нужно ходить к врачу.

Эксперты уже давно рекомендуют физическую активность для поддержания здоровья мозга. Они также отмечают, что занятия спортом в пожилом возрасте значительно улучшают качество жизни.

ПАЦИТ ЛЕВИНГЕР, эксперт по геронтологии: Вы, вероятно, снизите риск развития хронических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, есть даже некоторые доказательства того, что это может помочь предотвратить некоторые виды рака.

Пожилые бегуны вдохновляют и тех, кому ещё нет 80.

КАРОЛИН ВАН ДЕР МЕЙ, бегунья: Когда вижу людей за 80, меня это очень воодушевляет. Я смотрю на них и думаю: «Ого, они многого достигли».

А ещё эти спортсмены показывают, как стареть красиво и легко.

Дата выхода в эфир 04 октября 2022 года.