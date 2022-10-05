 

Спрос на новостройки Москвы упал на 46%

05.10.2022, 10:55, Разное
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С началом осени на рынке недвижимости всегда наблюдается оживление покупателей, но текущий год стал исключением. В последнюю неделю сентября застройщики зафиксировали значительное снижение спроса по сравнению с показателями за 2021 год – на 25–46% в зависимости от компании.

В течение лета спрос на новостройки неизменно рос. В июле продажи были на 17% лучше, чем в июне, в августе – выросли еще на 7%. Но сейчас покупатели снова решили отложить решение жилищного вопроса. К отказу от покупок привела как экономическая неопределенность, так и старт частичной мобилизации.

Негативное влияние на спрос оказала и новость о том, что Центробанк прекращает поддерживать ипотечные программы с субсидированными ставками. Последние месяцы застройщики активно привлекали потенциальных покупателей ставками от 0,1%.

Теперь же новостройки потеряют одно из важных преимуществ перед вторичным рынком – дешевую ипотеку. И этот в тот момент, когда доля сделок с привлечением ипотеки в новостройках превысила 80%, а в некоторых ЖК достигла 90%.

Падение спроса может вынудить застройщиков переориентироваться на самые бюджетные новостройки, которые всегда будут востребованы у покупателей. На рынке также ожидается уход ряда мелких застройщиков и череда поглощений. Крупным строительным компаниями справиться с кризисом будет проще.


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