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«Шинник» уступил «Алании» в матче Первой лиги

05.10.2022, 10:00, Новости
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Завершился 12-й тур розыгрыша Первой лиги. В заключительном матче недели владикавказская «Алания» в Грозном принимала ярославский «Шинник» и одержала победу со счетом 3:1.

У подопечных Вадима Евсеева нет времени расстраиваться, поскольку уже в среду их ждет кубковый поединок против «Ротора». Победитель выйдет в 1/16 финала, и если вы решите сделать свой прогноз на то, кто возьмет верх в противостоянии, на портале «Рейтинг Букмекеров» вы сможете подобрать бонусы БК за регистрацию, чтобы не рисковать деньгами.

В поединке в Грозном счет был открыт уже на 6-й минуте. Полузащитник «Алании» Артут Галоян подкараулил свободный мяч на линии штрафной и точно пробил в угол ворот Михаила Филиппова.

Гости отыгрались на 20-й минуте, когда Разборов через себя подал в центр штрафной «барсов» и Андрей Батюнин головой вонзил снаряд в сетку.

Хозяева забили победный мяч в концовке первого тайма, и вновь коллектив Заура Тедеева сыграл лучше при подборе. Мяч отскочил Максиму Петрову, и 21-летний хавбек беспрепятственно пробил со средней дистанции.

Итоговый счет на табло был установлен на 57-й минуте. Автором гола стал Ислам Машуков, сыгравший на опережение при подаче с угла поля.

Победа над «медведями» позволила «Алании» вернуть себе лидерство в Первой лиге. Теперь у красно-желтых 25 очков за 12 туров. «Шинник» с 15 баллами расположился на 11-й строчке в турнирной таблице.




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