 

В Москве появится ассоциация клубов долголетия

04.10.2022, 12:55, Разное
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Участники клубов долголетия участвуют в подготовленных городом активностях и организуют их сами, отметила Ракова. Она напомнила, что первые такие центры открылись в 2019 году.

На сегодняшний день действуют около двух тысяч клубов, которые организовали сами москвичи. Половина таких клубов связана со здоровым образом жизни, уточнила заммэра.

Перспективы развития проекта Ракова обсудила с членами клубов долголетия.

В столице появится Московская ассоциация клубов долголетия. “Пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия”, – приводит слова заммэра портал mos.ru.

В Москве насчитывается 52 центра “Московское долголетие”. К концу 2022 года их будет более 70.

В центрах долголетия москвичи старшего возраста могут общаться, активно и с пользой проводить досуг. Горожане самостоятельно организуют клубы по интересам и становятся инициаторами крупных столичных мероприятий.


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