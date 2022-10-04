Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые за пять лет

Новый запуск баллистической ракеты Северной Кореей стал пятым удачным испытанием подобного типа и ещё сильнее накалил обстановку в регионе, пишет Bloomberg. Ракета пролетела порядка 4500 км, пройдя над Японией, и упала в море. Вопреки запрету ООН Пхеньян продолжает ракетные испытания, в то время как переговоры по разоружению находятся в тупике, подчёркивает издание.



AP

Во вторник северокорейская ракета пролетела в небе над Японией и приводнилась в западной части Тихого океана примерно в 3200 км к востоку от побережья Страны восходящего солнца — это стало первым подобным инцидентом с 2017 года и ещё больше обострило напряжённость в регионе, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что пять лет назад Пхеньян произвёл множество подобных ракетных запусков, а также испытал ядерную бомбу — это побудило тогдашнего президента США Дональда Трампа пригрозить «полностью уничтожить» Северную Корею, а Организация Объединённых Наций ввела весьма жёсткий санкционный режим против этой страны.

По информации Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности в 07:23 утра с территории провинции Джаганг. Как предположил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, эта была ракета модели Hwasong-12; она прошла порядка 4500 км на максимальной высоте 970 км — в два раза выше, чем высота полёта Международной космической станции. «Эти действия дестабилизируют ситуацию и демонстрируют вопиющее пренебрежение КНДР резолюциями Совета Безопасности ООН и международными нормами безопасности», — сказала представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, её слова цитирует Bloomberg.

Ким Чен Ын проигнорировал призывы президента США Джо Байдена вернуться к переговорам по разоружению, зашедшим в тупик, и действует вопреки запрету ООН: в 2022 году было запущено больше баллистических ракет, чем за всё время его правления. На фоне сегодняшних событий акции азиатских оборонных компаний выросли на торгах в Токио и Сеуле, отмечает автор материала, подчёркивая, что северокорейскому лидеру удалось укрепить свои позиции благодаря напряжённости в отношениях Вашингтона и Пекина, а также концентрации внимания США на противодействии Москве. В мае РФ или Китай ветировали подготовленную США резолюцию о санкциях против Северной Кореи, и сейчас мало надежды на то, что эти две страны поддержат подобные меры, считает автор.

Последние годы Пхеньян занимается разработкой новых ракетных систем высокой скорости и маневренности, чтобы бороться с американскими ракетами-перехватчиками и иметь возможность достигнуть материковой части США и их военных баз в Азии. КНДР десятилетиями критиковала совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи, называя их «прелюдией к вторжению», поэтому недавний визит авианосной группы USS Ronald Reagan в регион не мог остаться без ответа, подчеркнул политический аналитик Rand Corp. Су Ким в интервью изданию.

Вскоре после запуска японское правительство сообщило общественности, что северокорейская ракета направляется в северную часть страны. Телевещательные компании транслировали предупреждения о запуске ракеты, а в части Токио и префектурах Хоккайдо и Аомори транслировалось текстовое сообщение, призывающее найти укрытие, пишет Bloomberg.