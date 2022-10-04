Алла Пугачёва устыдила россиян, не пропускающих её без очереди в Верхнем Ларсе

Советская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала в «Одноклассниках» пост, в котором назвала бессовестными и неблагодарными россиян, которые не пропускают её впереди себя в очереди на КПП «Верхний Ларс».

По словам примадонны, она уже более суток стоит в очереди среди трусов, изменников и дезертиров.

Народная артистка пожаловалась, что из десяти человек, стоявших впереди неё в очереди, лишь трое согласились уступить ей свои места, причём об автографе попросил только один из них. По мнению Пугачёвой, подобное неуважение к её персоне является следствием дремучести, плохого воспитания и «гнилой душонки» тех, кто отказал ей в этой просьбе. Певица утверждает, что едет в Грузию, «потому что ей очень надо», а не «бежит, как заяц, чтобы спасти свою шкуру». Также она заявила, что сфотографировала всех, кто не пожелал пропускать её впереди себя, и обязательно передаст эти фото в МВД Грузии для депортации на Родину.

– У нас выросло поколение хамов, которое не понимает, чем народная артистка отличается от простого смертного. Я в очереди в последний раз стояла при Брежневе, когда в стране был ГУЛАГ и тоталитаризм, – заметила Алла Борисовна. – К тому же, все эти люди – трусы и предатели, у них нет Родины, нет патриотических чувств. Они поэтому бегут в Грузию, а не потому, что их там ждёт публика. Мой концерт запланирован на послезавтра и если из-за этих негодяев он сорвётся, я этого так не оставлю.

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