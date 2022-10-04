 

Застройщики полностью переходят на эскроу

04.10.2022, 11:30, Разное
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Шесть из 10 главных застройщиков жилья в Московском регионе на 100% перешли на продажи с использованием эскроу-счетов.

Всего в Москве и Новой Москве, по данным на сентябрь, возводится 313 тыс. лотов, из которых с применением счета эскроу реализуется 87% квартир и апартаментов. При использовании такой схемы покупатели не платят непосредственно застройщику. Строительная компания сначала возводит жилой комплекс на кредитные средства. Доступ к деньгам покупателей она получает только после ввода здания и старта регистрации прав на квартиры.

Полностью на проектное финансирование в строящихся жилых комплексах перешли такие застройщики, как «ФСК», компания «Самолет», «А101», группа «Донстрой», Level Group и MR Group.

Больше всего квартир в строящихся жилых комплексах по такой схеме продает группа «Донстрой» – 18 тыс. лотов. В проектах группы «А101» в реализации находится 15 тыс. квартир, у MR Group и девелопера «Самолет» – по 12 тыс. лотов. «ФСК» реализует через эскроу 11 тыс. квартир, Level Group – 7 тыс. лотов.

Практически перешли на проектное финансирование группы «ЛСР» и «ПИК», которые продают через эскроу-счета 90% и 89% строящихся квартир соответственно.


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