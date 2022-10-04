 

Мнение: О работе над ошибками частичной мобилизации… Виновные найдены?

04.10.2022, 10:45, Разное
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Работу по частичной мобилизации после 21 сентября российские военкоматы начали не так, как надо. Что вызвало страх в обществе, возмущение в прессе и быструю, но жёсткую реакцию президента. Который приказал оперативно проделать «работу над ошибками», параллельно усилив призывные комиссии сотрудниками прокуратуры.

Благодаря последнему обстоятельству, вероятно, удалось очень быстро назначить найти «особо отличившихся» не в лучшую сторону. Соответственно, посыпались наказания на военкомов.

Понятно, что именно они оказались на первой линии огня. Во многом заслуженно. И военно-учётная работа с «запасниками» оказалась завалена, а сведения о них в картотеках кое-где отстали от жизни, и вообще многое пошло не в ту сторону. Последнее тоже понятно: мобилизация у нас с 1941 года не объявлялась, а все нормативные акты в её отношении носят «рамочный» характер, оставляя очень многое на усмотрение исполнителя. Ну и разночтения в законах тоже есть: например, в России многодетными отцами считаются мужчины, имеющие на иждивении трёх несовершеннолетних детей, а в Минобороны — четырёх в возрасте до 16-ти.

Поэтому неудивительно, что военкомы сработали так, как умеют. Умеют же они в регулярный призыв на военную службу тех, кому возраст подошёл, и отсрочка либо не получена, либо истекла. И тут #технологии простые: рассылать повестки всем, кто подходит по формальным критериям, — 18-летний, не судим, не в вузе, не под следствием, — а уже потом «на месте разбираться». Или нет.

Но эта система работала во многом потому, что будущих призывников загодя ставили на воинский учёт по месту жительства и регулярно «пасли» через межведомственный документооборот. С теми, кто в запасе, особенно давно в запасе, всё было немного не так. Тем более, что для Минобороны возрастные «запасники» были скорее обузой, чем резервом. Сейчас вот выясняется, что в стране десятки тысяч офицеров-«пиджаков», получивших лейтенантские погоны в 1990-е, которые даже на сборах не побывали ни разу. Многие за эти годы обзавелись кучей детей и ещё большей кучей хронических болячек. Но для военкомов — по «бумажкам» — они так и остались молодыми-здоровыми-холостыми лейтенантами запаса.

Плюс ещё «человеческий фактор». Хотя верховный главнокомандующий озвучил чёткие критерии призыва по мобилизации: «проходили службу в Вооружённых Силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», для многих военкомов эти слова не стали руководством к действию. Поскольку, как выразился один из них, пока устные распоряжения «не положены на бумагу», они так и остаются просто словами. А руководствоваться необходимо только действующими нормативно-правовыми актами, как общегосударственными, так и ведомственными. То есть, приоритет априори отдаётся цифрам в мобилизационных планах.

Теперь вот эту бюрократическую позицию решено показательно подправить. Первые военкомы из регионов, где количество допущенных ошибок переросло в негативное качество социально-политической обстановки, либо вызвало особый резонанс в #СМИ, уже наказаны. Так, военный комиссар Магаданской области был отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации, о чём сообщил областной губернатор Сергей Носов. Та же участь постигла и военкома Хабаровского края, из-за «работы» которого около половины мобилизованных в регионе вернули домой из-за несоответствия критериям отбора, сообщил краевой губернатор Михаил Дегтярёв. Наконец, аналогичные сообщения пришли с Белгородчины, где главу облвоенкомата даже заподозрили «в связях с киевским режимом», а это уже и перспективы уголовного дела.

И можно сказать, что справедливость восторжествовала.

Но…

Есть нюансы. ©

Так, чуть позже выяснилось, что хабаровский военком просто-напросто занял место своего магаданского коллеги. Который ещё до объявления частичной мобилизации подал в отставку. А в отношении белгородского военкома и вовсе неувязочка вышла: по одним данным, он продолжает работать на прежнем месте, по другим, менее достоверным, готовится к переходу на вышестоящую должность.

Такие вот «суровые наказания»…

Минобороны «своих не бросает»? Или просто ещё время не пришло?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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