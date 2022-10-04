 

Скидки не спасают: в России падает спрос на недвижимость

04.10.2022, 3:13, Разное
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Пандемия коронавируса и последующая мировая экономическая
нестабильность в значительной мере повлияли на рынок недвижимости в России.
Многие собственники в условиях непременности сняли свои дома и квартиры с
продажи. Падения уровня предложения привело к росту среднего ценника. Сегодня
продавцы пытаются отыграть назад, предлагая хорошие скидки потенциальным
покупателям, однако спрос продолжает падать.

Как сообщает “Российская газета”, даже при высоком
дисконте граждане не торопятся покупать недвижимость. Представитель компании
“Циан” Алексей Попов подтверждает, что в Москве цены на
“вторичку” в среднем выше на 13%, если сравнивать с аналогичным
периодом прошлого года. При этом в других регионах России разница доходит до
20%.

Меж тем, по словам эксперта, спрос на конец сентября все еще
ниже, чем в начале осени. Показатель доходит до 30%. В то же время объем
предложения на рынке вторичного жилья вырос на 15%. Продавцы сегодня готовы предлагать дисконт от пяти до семи
процентов.

В компании “Миэль” подчитали, что разница между
предложением на столичном рынке недвижимости с января по сентябрь составила
около 30%. При этом уже появились собственники, которые готовы уступить
квартиру со скидкой до 40%, потому что срочно нужны деньги.

Меж тем, далеко не всех покупателей привлекает высокий
дисконт. По мнению экспертов, сегодня 90% интересантов рассматривают
недвижимость просто для проживания, а не как инструмент инвестиций.


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