NTD – Чехия ужесточает контроль на границе со Словакией из-за наплыва мигрантов

На всех 27 наземных переходах на границе между Чехией и Словакией вновь стали обязательными досмотр и проверка документов. Как передаёт NTD, чешские власти временно ввели пограничный контроль из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов. Примеру чешских властей уже последовала Австрия, которая также ввела контроль на австрийско-словацкой границе.

Досмотр и проверка документов вновь стали обязательными на границе между Чехией и Словакией. Чешские полицейские и таможенники появились на всех 27 наземных переходах. Власти страны временно ввели пограничный контроль из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов.

С января в Чехии задержали 12 тысяч иностранцев без соответствующих документов. Это в 12 раз больше, чем в прошлом году.

В первый же день возобновления погранрежима полиция задержала более ста мигрантов и девять подозреваемых в нелегальной перевозке людей. Причём полицейские патрули появились вдоль всей границы со Словакией.

БОГДАН ВАРЫШ, полицейский: С полуночи мы задержали 19 человек в Брумов-Бильнице, включая нелегального перевозчика. Мигрантов отправили в миграционный пункт в Голешове. На перевозчика заведут уголовное дело.

Большинство мигрантов — выходцы из Сирии, которые бегут из Турции. Те, кто смог пересечь чешскую границу, приходят к железнодорожному вокзалу в Праге. Отсюда едут в Германию или другие страны Западной Европы.

МИГРАНТ: Раньше я работал в Турции, и всё было хорошо. Но мы столкнулись с расизмом, жестоким обращением и строгими запретами. Нам даже нельзя было ездить в другие районы.

МИГРАНТ: Мы шли через леса. Нам пришлось многое пережить из-за нелегальных перевозчиков. Они угрозами вымогали деньги. Пересечь границу с Венгрией оказалось очень трудно, а в Сербии мы попали в лагеря с плохими условиями.

Решение Чехии временно возобновить погранрежим осудил премьер-министр Словакии. Впрочем, примеру чешских властей уже последовала Австрия. Она также ввела контроль на австрийско-словацкой границе.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2022 года.