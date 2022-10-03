 

Место Виталия Милонова в Госдуме займёт Эдвард Сноуден

03.10.2022, 19:33, Разное
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Сразу же после получения российского гражданства Эдвард Сноуден
прибыл на заседание Генсовета партии «Единая Россия», где ему было предложено
стать депутатом Государственной думы вместо участника боевых действий на Донбассе Виталия
Милонова.

Глава органа Борис Грызлов напомнил, что возможность замены предусмотрена действующим законодательством. Политики также не забыли спросить и самого Милонова.

«Виталий Валентинович полностью
поддержал кандидатуру Сноудена. Сегодня мы приняли Эдварда в партию, а завтра он
уже сможет исполнять свои обязанности в парламенте», – отметил он.

Сноуден поблагодарил правящую партию за доверие
и пообещал использовать весь свой опыт для развития информационных технологий в
России.

«Я всей душой полюбил свою новую Родину – Россию, и готов служить
ей верой и правдой. Обещаю приложить все усилия для прорыва в развития IT-сектора в нашей стране. Только
так мы сможем сохранить суверенитет», – написал депутат на своей странице «Вконтакте». 

Сноуден станет членом парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и
связи, а также будет включён в рабочую группу по разработке законопроекта, регулирующего криптовалюты.
 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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