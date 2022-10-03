Медиаэкраны стали новым инструментом коммуникации государства с гражданами

Государство понимает, что благодаря медиаэкранам оно может стать еще ближе к аудитории. Кроме того, таким форматом доводится информация до тех, у кого нет возможности узнать ее с помощью телевизора или интернета, до тех, кто может быть без связи или за рулем во время важного события.

Концепция медиафасадов как нового способа информирования дает отличные результаты. Так, 30 сентября за выступлением президента Владимира Путина с медиаэкранов наблюдали 11,6 миллиона человек.

Ключевые тезиcы главы государства транслировались в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Тюмени, Челябинске, Уфе и других городах. Каждый находившийся рядом мог видеть до семи тезисов президента, а общее количество контактов с аудиторией превысило 87 миллионов.