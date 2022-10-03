 

Bellingcat*: «Расчёты, якобы сделанные на московском суперкомпьютере, провёл Анатолий Вассерман»

03.10.2022, 9:33, Разное
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Группа
расследователей Bellingcat* во главе с Христо Грозевым* опубликовала доклад, разоблачающий аферу
российских властей и компании «Яндекс», связанную с суперкомпьютером «Червоненкис»,
введённым в строй в ноябре 2021 года. По утверждению независимых журналистов, все
вычисления, приписываемые этой машине, на самом деле выполняет депутат Госдумы
Анатолий Вассерман.

Христо Грозев* рассказал, что ему на глаза случайно попался секретный доклад агента ЦРУ,
проникшего внутрь комплекса, где якобы установлен «Червоненкис». Лазутчик
произвёл фотофиксацию помещения и передал их в аналитический центр в Лэнгли.
Исследовав фотографии, специалисты ЦРУ пришли к выводу, что расположенная там
машина является персональным компьютером под управлением ОС Windows XP, вычислительная мощность которой ниже, чем у большинства современных
телефонов.

После этого
Грозев*, наугад позвонив по случайному московскому номеру, узнал пароль от ICQ-аккаунта оператора «Червоненкиса» и вошёл
на него. Изучив историю переписки, выяснилось, что решения систем неоднородных
интегральных уравнений Гильберта-Колмогорова, якобы найденные на суперкомпьютере,
оператору системы прислал в виде фотографий тетрадных страниц депутат Госдумы Анатолий
Вассерман. В дальнейшем Грозев* связался с самим оператором по телефону, и тот
признался, что на протяжении года всего лишь получал решения сложнейших
математических задач от Вассермана. Также он сообщил, что ничего не понимает в
программировании и в последний раз пользовался программой Excel в 2007 году.

«Нам показалось
подозрительным, что «Яндекс» анонсировал создание нового суперкомпьютера
буквально через неделю после выборов в Госдуму. Мы сразу почувствовали, что
существует некоторая связь между этим событием и избранием Анатолия Вассермана,
но ранее доказательств не было. Теперь мы располагаем подлинными фотографиями
листов с рукописным текстом, на котором приведено решение тех задач, которые
приписывались «российскому суперкомпьютеру», и можем с уверенностью утверждать,
что никаких высоких технологий в России нет», – сказал Христо Грозев*.

* иностранный
агент

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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