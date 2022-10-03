Bellingcat*: «Расчёты, якобы сделанные на московском суперкомпьютере, провёл Анатолий Вассерман»

Группа

расследователей Bellingcat* во главе с Христо Грозевым* опубликовала доклад, разоблачающий аферу

российских властей и компании «Яндекс», связанную с суперкомпьютером «Червоненкис»,

введённым в строй в ноябре 2021 года. По утверждению независимых журналистов, все

вычисления, приписываемые этой машине, на самом деле выполняет депутат Госдумы

Анатолий Вассерман.

Христо Грозев* рассказал, что ему на глаза случайно попался секретный доклад агента ЦРУ,

проникшего внутрь комплекса, где якобы установлен «Червоненкис». Лазутчик

произвёл фотофиксацию помещения и передал их в аналитический центр в Лэнгли.

Исследовав фотографии, специалисты ЦРУ пришли к выводу, что расположенная там

машина является персональным компьютером под управлением ОС Windows XP, вычислительная мощность которой ниже, чем у большинства современных

телефонов.

После этого

Грозев*, наугад позвонив по случайному московскому номеру, узнал пароль от ICQ-аккаунта оператора «Червоненкиса» и вошёл

на него. Изучив историю переписки, выяснилось, что решения систем неоднородных

интегральных уравнений Гильберта-Колмогорова, якобы найденные на суперкомпьютере,

оператору системы прислал в виде фотографий тетрадных страниц депутат Госдумы Анатолий

Вассерман. В дальнейшем Грозев* связался с самим оператором по телефону, и тот

признался, что на протяжении года всего лишь получал решения сложнейших

математических задач от Вассермана. Также он сообщил, что ничего не понимает в

программировании и в последний раз пользовался программой Excel в 2007 году.

«Нам показалось

подозрительным, что «Яндекс» анонсировал создание нового суперкомпьютера

буквально через неделю после выборов в Госдуму. Мы сразу почувствовали, что

существует некоторая связь между этим событием и избранием Анатолия Вассермана,

но ранее доказательств не было. Теперь мы располагаем подлинными фотографиями

листов с рукописным текстом, на котором приведено решение тех задач, которые

приписывались «российскому суперкомпьютеру», и можем с уверенностью утверждать,

что никаких высоких технологий в России нет», – сказал Христо Грозев*.

* иностранный

агент

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