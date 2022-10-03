 

За пять лет “вторичка” подорожала на 27 процентов

03.10.2022, 9:05, Разное
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По итогам сентября средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в «старой» Москве составила 14,6 млн рублей. За пять лет «вторичка» подорожала на 3,1 млн рублей, или на 27%.

Сильнее всего – на 52% – подорожали квартиры на юге города, где средняя цена квартиры достигла 19,9 млн рублей.

В ЮВАО средние цены выросли на 45%, до 11,4 млн рублей, в ВАО – на 43%, до 11,2 млн рублей, в СВАО – на 41%, до 12,6 млн рублей.

Самые дорогие квартиры продаются в центральных районах столицы, в среднем за 43,3 млн рублей. За пять лет ценник вырос на 16%. «Вторичка» в ЦАО в два раза дороже, чем в занимающем второе место по уровню цен ЗАО.

Если рассматривать отдельные районы, то сильнее всего – на 77% – подорожали квартиры в Хамовниках. Средняя стоимость «вторички» здесь составляет 101,5 млн рублей.

В Даниловском районе за пять лет «вторичка» подорожала на 74%, до 22,5 млн рублей, в районе Ново-Переделкино – на 73%, до 12,7 млн рублей.

При покупке вторичной квартиры в сентябре покупатели могли рассчитывать на скидку в размере от 5% до 15%. В ближайшем будущем на рынке ожидается появление новых срочных объявлений о продаже, в связи с чем дисконт может увеличиться.


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