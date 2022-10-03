Таинственное исчезновение 600 жителей бразильской деревни Хоер-Верде

Мистическое исчезновение деревни в Бразилии произошло в 1923 году.

В деревне Хоер-Верде (Hoer Verde) проживало около 600 человек и в какой-то момент они необъяснимо и бесследно исчезли. Что с ними случилось, до сих пор неизвестно, есть лишь несколько гипотез.

Об этом загадочном исчезновении стало известно, когда группа путешественников, которым нужно было пополнить запасы еды и воды, пришла в Хоер-Верде и обнаружила абсолютно пустую деревню. Они были поражены увиденным.

Они обошли все улицы и заглянули во все дома, но везде их ждала одна и та же картина: ни одного человека, но везде порядок, нет признаков, что на людей кто-то напал, все вещи все на своих местах, а столы накрыты к приему пищи.

Пища при этом была в довольно неплохом состоянии, но уже начала прокисать. То есть люди пропали максимум за 1-2 дня до прихода путешественников.

Напуганные путешественники поспешили покинуть безлюдную деревню. Они направились в ближайшую общину и сообщили местной полиции об увиденном в Хоер-Верде. Туда были отправлены полиция и военные, которые обследовали дома более тщательно. Но даже они не нашли ничего, что указывало бы на разгадку исчезновения людей.

Единственной уликой было огнестрельное оружие, найденное в одном из домов. Было установлено, что на оружии свежие следы пороха, но это не дало ответов на вопросы – кто из него стрелял и в кого.

Также в некоторых домах окна и двери были распахнуты настежь, но никаких следов крови, разрушений, поспешного бегства и прочего. Животных, к слову, в деревне тоже не было, в том числе собак и кошек.

Когда за дело взялись детективы, они нашли в школе на доске довольно пугающую надпись мелом “Спасения нет”. Но это добавило лишь еще больше тумана.

В дальнейшем было выяснено, что пропавших жителей Хоер-Верде не видели в соседних деревнях и городах, то есть теория о том, что все они внезапно взяли и переехали в другие места, не нашла подтверждения. Не нашли их и в окружающем деревню лесу.

С тех пор эту историю окутало множество теорий и предположений, от похищений пришельцами до провала в иное измерение и поглощением черной дырой.

Были и более логические предположения – жители деревни якобы решили экстренно покинуть свои дома из-за политических разногласий и перебраться в соседние регионы или уйти в партизаны. В местных лесах в те годы в самом деле могли существовать партизаны-бунтовщики, в Бразилии было неспокойно (в 1924 году там началась гражданская война, продолжавшаяся 3 года).

Однако 600 человек это довольно крупная группа, чтобы бесследно пропасть в лесу среди партизан, а в регионах и даже соседних странах никого из Хоер-Верде никогда не встречали.

В современной Бразилии вся эта история в основном считается мифом, так как до нас не дошло никаких материалов с тех лет. А когда эту историю пытались изучать западные исследователи, то они обнаружили, что самая ранняя публикация о Хоер-Верде была в неназванном русском журнале. Впрочем, они считают, что эта статья была основана на каких-то затерянных публикациях в англоязычных источниках.

Само существование Хоер-Верде тоже подвергается сомнению, потому что хотя слово “верде” часто используется в бразильских топонимах, слово “хоер” кажется довольно странным и не принадлежит государственному португальскому языку. Если только тут не случай неправильного перевода.

Однако некоторые считают, что доказательства могли просто потеряться из-за гражданской войны в Бразилии. Останки же деревни могли быть за считанные годы поглощены джунглями или сгореть в лесном пожаре.