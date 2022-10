Independent – «народ хочет перемен» — тысячи британцев вышли на протесты против кризиса стоимости жизни

По всей Великобритании тысячи людей вышли на акции протеста против кризиса стоимости жизни и изменения климата: британцы выразили разочарование политикой своего правительства в этих сферах, передаёт The Independent. Кроме того, в субботу в стране состоялась забастовка 50 тыс. работников железной дороги.



В субботу тысячи людей вышли на улицы городов Великобритании, чтобы выразить протест против кризиса стоимости жизни, изменения климата и в знак поддержки железнодорожников, которые вышли на забастовку из-за недовольства оплатой и условиями труда, сообщает The Independent.

Кроме того, как отмечает издание, некоторые британцы воспользовались волной общенациональных демонстраций, чтобы выразить свой «гнев» относительно новой бюджетной политики кабинета премьер-министра Лиз Трасс.

«Пришло время направить наш коллективный гнев на что-то активное и продуктивное. Мы собрались здесь, на Кингс-Кросс, чтобы поддержать забастовку RMT… Помимо поддержки забастовки, это возможность выразить общее чувство разочарования в нашем правительстве тори. Народ хочет перемен и отчаянно в них нуждается — и они должны произойти в ближайшее время», — отметила участвовавшая в демонстрации на Кингс-Кросс в Лондоне, организованной Enough is Enough — группой, основанной профсоюзами и общественными организациями для борьбы с ростом цен на топливо и энергию, — Лили Холдер.

Холдер, по оценке которой в протестах принимали участие около 10 тыс. человек, отметила, что опасается предстоящей зимы, «которая покажет истинную жестокость правительства» Великобритании.

Несмотря на попытки правительства смягчить удар от роста цен на энергоносители, например на два года заморозить максимально допустимый размер годового счёта за электроэнергию на уровне 1 октября, миллионы британских семей всё так же останутся в трудном положении. Это связано с ростом стоимости продуктов питания и других повседневных товаров, пока зарплаты британцев не поспевают за стремительно растущей инфляцией.

К проведению дня общенациональных действий призвало движение «Не плати». Участники движения подожгли свои счета за электроэнергию сразу в нескольких городах, включая Лондон, в знак протеста против растущих счетов за электроэнергию. В рамках движения около 200 тыс. жителей Соединённого Королевства заявили, что готовы прекратить оплачивать счета за электричество.

В Глазго тысячи протестующих собрались на ступенях галереи Бьюкенен. Там в субботу днём активисты кампании Enough Is Enough поддержали профсоюзы, которые вышли на забастовку. Собравшиеся на митинге призвали к отставке действующего правительства, они скандировали: «Тори, тори, тори! Вон, вон, вон!» и «Рабочие, объединившись, никогда не будут побеждены».

В Белфасте сотни людей собрались у здания мэрии, чтобы потребовать более активных действий правительства в условиях кризиса стоимости жизни. На мероприятии, организованном группой компаний Cost of Living Coalition, выступили представители профсоюзов, общественных групп и политических партий.

Одним из тех, кто выступил перед собравшимися, была уполномоченный по делам детей Северной Ирландии Кулла Йиасума. По её словам, в регионе ещё до начала пандемии около 110 тыс. детей жили за гранью бедности. «Я даже не могу представить, как ситуация будет выглядеть к Рождеству,— предупредила Йиасума, добавив, что есть все основания опасаться, что этой зимой некоторые дети могут умереть от переохлаждения в зимние месяцы. — Это Северная Ирландия и 2022 год, и мы обеспокоены тем, что дети умирают от переохлаждения».

Тем временем десятки экологических активистов перекрыли движение на Вестминстерском мосту, собравшиеся сидели на дороге, играли на инструментах и скандировали лозунги, призывая к борьбе с изменением климата. Толпы людей также собрались у вокзала Юстон, откуда представители движений Just Stop Oil, Extinction Rebellion и Revolutionary Communist Group пошли маршем к Вестминстеру.

«Это чрезвычайная климатическая ситуация, люди уже умирают, и ещё больше людей умрёт от последствий изменения климата»,— приводит издание слова активистки, представившейся как Мэг.

The Independent напоминает, что протесты по всей стране проходят на фоне крупнейшей за последние десятилетия железнодорожной забастовки. В субботу на забастовку вышли более 50 тыс. работников отрасли, по расписанию отправлялись только около 11% поездов.