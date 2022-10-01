Трофимов день: что нельзя делать в праздник 2 октября

ИСТОРИЯ

В этот православный праздник христиане почитают память святого мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во времена правления римского императора Проба.

ТРАДИЦИИ

В народе этот церковный праздник называют еще пчелиной девятницей, которая продолжается до 10 октября. В это время в церкви изготавливают свечи из пчелиного воска и начинают пробовать мед, который был освящен в Медовый спас.

Традиционно пасечники в этот православный праздник устраивают угощения для своих родственников и соседей. На стол старались обязательно поставить блюдо, которое можно употреблять с медом. К примеру, это были блины или оладьи.

По традиции в этот день натощак старались съесть ложечку меда, чтобы защитить организм от осеннего ослабления. Мед обязательно запивали теплой водой. При болях в животе и других гастроэнтерологических недугах этот метод помогал облегчить состояние и избавиться от проблем. Также мед способствовал поднятию настроения и избавлению от бессонницы.

По традиции на Руси в этот православный праздник молодые люди устраивали народные гуляния. На трофимовских вечеринках девушки могли встретить свою судьбу на всю жизнь.

Также по этому дню люди судили о том, какой будет предстоящая зима. Если в этот день начинался дождь, то через неделю ожидались заморозки. Если днем стоит ясная погода, жди скорых заморозков и сильного похолодания. Проливной дождь и гром в этот день говорит о приближении суровой зимы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Все запреты в этот день связаны с медом. Если вы не угостите в этот день друзей и близких, вас будут преследовать неудачи, поэтому нельзя было обходить это правило. Нельзя в этот день ругаться с родными и работать на земле. Нельзя выбрасывать старый мед и вредить пчелам. Нельзя прибираться дома и выбрасывать вещи.