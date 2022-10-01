Ботфорты снова на пике популярности: что делать, чтобы сапоги не сползали (полезные хитрости)

Ботфорты снова на пике популярности. Они помогают сделать образ каждой женщины эффектным, стильным и ярким. Однако проблемой сапог длиной выше колена является то, что они могут спадать при носке. Именно поэтому не слишком удобно подтягивать их каждые 5 минут. Вот несколько практичных советов и хитрости относительно того, как держать ботфорты на месте и носить их стильно.

Как удержать ботфорты на месте

Сапоги выше колена являются отличным вариантом обуви для осени и зимы. Помимо удлинения силуэта, они также помогают сохранить ноги в тепле.

Однако есть небольшой недостаток такой обуви, который может испортить ваш внешний вид. Несмотря на то, что ботфорты удлиняют ноги и общий силуэт, они часто могут сползать и собираться складками.

Особенно большой проблемой это является для невысоких девушек. Чтобы предотвратить такую проблему, нужно выбирать хорошо сидящие модели из кожи, замши или винила.

Вот несколько советов относительно того, как сделать так, чтобы ботфорты достаточно плотно сидели на ноге и не сползали.

Вшивание резинки

Этот вариант отлично подойдет для моделей сапог, у которых замок не доходит до края голенища.

В самом верху с изнаночной стороны нужно вшить достаточно тугую резинку. Однако, стоит помнить о том, что резинка должна не слишком сильно прижимать ногу, чтобы не испытывать дискомфорт.

Надеть гольфы

Если ноги очень худые и сапоги постоянно сползают с ног, то стоит подумать о том, чтобы носить такую обувь вместе с гольфами до колен или же плотными модными колготками.

Лучше всего выбирать плотные вязаные чулки с выпуклым узором. Они должны быть немного длиннее ботфортов и иметь специальную фиксирующую резинку.

Правильно подобранная одежда

Чтобы ботфорты не спадали с ног, стоит носить их вместе с заправленными внутрь сапог джинсами или кожаными бермудами.

Если же носить юбку или шорты, то стоит надевать ботфорты на голое тело. Это позволит минимизировать скольжение.

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Добавить липучку

Чтобы ботфорты не сползали, можно добавить липучку, которая будет удерживать голенище сапог на месте.

Для этого нужно вырезать небольшую полоску и просунуть ее внутрь каждого сапога, пришив или же приклеив при помощи специального текстильного клея.

При желании можно заменить липучку двусторонним скотчем для тела. Если есть пистолет для горячего клея, то нужно нанести несколько полос клея в том месте, где ботфорты больше всего скользят.

Вшить пластиковую или силиконовую основу

Кусок тонкого, но прочного длинного пластика нужно вшить с обратной стороны голенища. Он должен располагаться не по горизонтали, а по вертикали.

Сделать петельки

Можно пришить к джинсам или леггинсам небольшие петельки, а ближе к краю голенища ботфортов сделать петельки. В таком случае сапоги можно пристегивать к штанине.

Ушить сапоги

Если сапоги выполнены из натуральной кожи, а внутри у них толстый мех, то требуются кардинальные меры.

То же самое касается моделей с очень широким голенищем. Чтобы предотвратить их сползание, можно ушить сапоги и сделать подворот. За счет этого голенище станет короче и ботфорты перестанут спадать.