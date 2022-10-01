 

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

01.10.2022, 22:31, Разное
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Сергей Глушко (Тарзан)

Супруг Наташи Королевой бывший военный. До того как уйти в эротические танцы, Глушко окончил военную академию и служил на космодроме “Плесецк”. Путь в армии молодой человек начал, так как хотел продолжить славную традицию семьи – отец Сергея был военным.

Леонид Агутин

Исполнитель хита “Босоногий мальчик” был призван в армию в 1986 году и отправился служить на границу с Финляндией. Правда, очень скоро его музыкальные способности были замечены начальниками, поэтому Леонида Агутина откомандировали в ансамбль песни и пляски Северо-западного пограничного округа при Ленинграде.

Никас Сафронов

Живописец отправился в армию будучи студентом Ростовского художественного училища. Он очень хотел попасть в наземные войска ВВС и даже просил его туда распределить, однако в итоге отправился в Эстонию, в войска связи телефонистом. Правда, почти всю службу Никас Сафронов провел за рисованием и оформлением дембельских альбомов.

Михаил Пореченков

По словам актера, только в армии, тюрьме и на войне человек по-настоящему себя проявляет. После школы Пореченков поступил в Таллинское военное училище, но за 10 дней до его окончания ему предложили забрать партбилет и катиться на все четыре стороны. Все дело в том, что во время учебы молодой человек постоянно нарушал дисциплину

Никита Михалков

Режиссера призвали в армию, когда ему было уже 27 лет. По стечению обстоятельства, Михалков попал не в подмосковный полк в Алабино, где служили многие выпускники актерских вузов, а поехал на Дальний Восток в Камчатскую военную флотилию Краснознаменного Тихоокеанского флота. В армии Михалков провел год, так как имел высшее образование.

Кстати, некоторые артисты отметили, что готовы отправиться защищать Родину и в настоящее время. Их список приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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