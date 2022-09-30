Нейтральный цвет, детали и качество на первом месте: советы по выбору сумки, которая подойдет к любому образу

Подобрать сумочку к каждому своему образу могут разве что очень обеспеченные люди или знаменитости. Для простых людей такое удовольствие — не из дешевых. Как же подобрать универсальную сумку, которая станет прекрасным дополнением к большинству луков? Следуйте следующим простым советам.

Подбирайте сумку по фигуре

Неожиданно, но аксессуар можно подбирать по такому же принципу, как и одежду. Исходите из своей комплекции и из своего роста. Чем пышнее у вас формы — тем большего размера должны быть сумка, и наоборот. Тогда аксессуар будет гармонично вписываться в любой ваш лук.

Обращайте внимание на функциональность и практичность

Выбирайте вместительную сумку. Не тратьте деньги на то изделие, в котором не смогут уместиться необходимые вещи: даже если вам очень импонирует дизайн. Это правило касается выбора не только сумки для повседневной носки, но также и клатча. Убедитесь, что он достаточного размера и в нем достаточно отделений, чтобы положить нужные предметы (телефон, кошелек, косметику и т.д).

Хороший выбор — это сумка либо со съемным, либо с регулируемым ремешком. Благодаря этому вы сможете интегрировать аксессуар в любой образ.

Нейтральный цвет

Вы ошибаетесь, если думаете, что универсальный цвет для сумки — это черный. На самом деле черная сумка должна сочетаться с чем-то черным в одежде. А вот бежевый аксессуар дает вам полную свободу действий. Он подходит в тон к коже, поэтому неважно, какого оттенка будут вещи на вас.

Не берите яркую сумку на перспективу. Через время все уже будут вас узнавать по такой сумке и будет как-то неловко.

Детали

Чтобы сумка была стильной частью вашего образа, нужно обратить внимание на ее декор. Блестки, вышивка, стразы, пайетки — не самые лучшие варианты. Они довольно самобытные и предполагают наличие определенной одежды. Придется подбирать вещи к сумке, чтобы выдержать стилистику и концепцию, а это лишние ненужные хлопоты.

Другое дело — это сумка с оттенком металлик, блестящая и красиво переливающаяся на солнце. Такой аксессуар выглядит стильно, дорого и подходит к любой одежде.

Качество на первом месте

Нередко мы соблазняемся на красивые, но совсем некачественные вещи. Пусть вы заплатите за такую сумку не много, но ведь и поносите ее недолго. Потом она потеряет форму, возникнут проблемы с заклепками и застежками, какие-то швы разойдутся, а на материале возникнут дефекты в виде трещин или дырочек. В итоге через небольшой промежуток времени придется вновь отправляться в магазин за новой сумкой. Согласитесь, что это совсем не экономный подход.

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Лучше один раз инвестируйте в покупку качественной сумки, нежели потом тратьте деньги на замену аксессуара. Качественное изделие и прослужит вам долго, и плюс ко всему вам будет не стыдно появляться с ним на людях.

Внутренняя часть

Обратите внимание на то, какая сумка внутри, а не только снаружи. Чтобы было удобно ею пользоваться, внутри должны быть кармашки, отделения. Исключением является лишь шопер: там допускается наличие одного отделения без вспомогательных.

Внимательно проверяйте фурнитуру: чтобы нигде не заедали замки, чтобы все исправно функционировало.

Универсальная модель

Не тратьте деньги на покупку новомодных трендов. К примеру, сейчас в моде сумку-ведро. Да, она удобная и вместительная, однако весьма специфическая. Нет сомнений в том, что ее актуальность исчезнет уже через пару сезонов. Потом ношение такой сумки будет считаться моветоном. Все поймут, что у вас попросту нет денег на приобретение нового трендового аксессуара.

Вот, почему лучше брать вневременную классику. Например, та же сумка от Шанель с заклепками. Проходят десятилетия, а такой аксессуар не выходит из моды. Старайтесь инвестировать как раз в такие вещи.