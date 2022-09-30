Мнение: Германия подбирает газовые крохи, «водородный бум» и подрыв трубопровода в Никарагуа

1. Для Германии наступили чёрные дни унижения и позора. Мало того, что американцы практически в открытую подорвали Северные потоки (которые были прежде всего немецким проектом), так ещё и газовая дипломатия по другим направлениям даёт смехотворные результаты. Канцлер Олаф Шольц вернулся из Арабских эмиратов с контрактом на поставку газа – однако до конца года в Германию по этой сделке прибудет всего лишь один газовоз! Визит Шольца в Катар и вовсе никаких результатов не дал (ссылка 1, ссылка 2).



Германию ни во что не ставят не только американцы, но и арабы. Оно и понятно: азиатские клиенты для арабов ближе, надёжнее и перспективнее, чем немцы, которым из Вашингтона могут в любой момент приказать нарушить контракт. Газовозы сейчас в дефиците, и куда выгоднее гонять их в надёжную и быстро растущую Индию, чем в Европу.

Даже если Германии разрешат покупать газ, страну всё равно ожидает сильный экономический спад, платёжеспособность немцев снизится. При этом на долгосрочном периоде немцы по-прежнему нацелены на строительство безуглеводородной зелёной энергетики. А значит, арабским поставщикам нефти и газа заводить с Германии серьёзные длительные отношения не имеет смысла. Из вежливости можно подкинуть пару танкеров газа, но и только.

Возможно, если в Германии таки построят ударными темпами новые терминалы для приёма СПГ, а также приобретут собственные газовозы, то ситуация для немцев станет чуть лучше. Но если немцы спокойно проглотили подрыв Северного Потока, значит они точно так же разрешат американцам уничтожить другую инфраструктуру — или, скажем, закрыть её для всех, кроме американцев.

При этом у многих других стран Евросоюза положение ещё хуже. Германия не до такой степени отягощена долгами, как другие страны ЕС, также Германия может (пока ещё) позволить себе большие затраты на строительство инфраструктуры. У Германии есть выход к морю, она сможет забирать поступающий СПГ себе, а потом уже решать, стоит ли делиться с Австрией, Чехией, Швейцарией, Венгрией.

2. Смешно сказать, но Германия возлагает надежды на водородную энергетику (ссылка):

Власти Германии захотели устроить большой бум в водородной промышленности в рамках программы борьбы с изменением климата. Об этом со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщает Reuters.

Во время выступления на празднике, посвященном немецким работодателям, Шольц назвал водород газом будущего и пообещал, что Германия устроит в этой сфере большой бум. Таким образом власти хотят разнообразить количество источников энергии.

Проблем у водородной энергетики три:

А. Водород гораздо более взрывоопасен, чем традиционный природный газ.

Б. Водородная инфраструктура заметно более дорогая.

В. Вырабатывать водород как средство для запаса энергии имеет смысл тогда, когда у вас есть большие излишки от дешёвой выработки энергии из других источников. Эти излишки можно конвертировать в водород.

Но крупных ГЭС в Германии нет, АЭС там собираются закрыть, а ветряная и солнечная энергетика дороги и сильно зависят от погоды. Очевидно, немцы надеются, что водородные запасы помогут сгладить регулярные дефициты энергии, возникающие из-за слабого ветра и солнца. Однако что если такие дефициты будут длиться годами?

Немцы надеются на несуществующие ещё технологии, но это очень глупо. Прогнозы по технологиям сбываются, мягко говоря, нечасто.

3. Кстати, США не первый раз взрывают подводные газопроводы (ссылка):



За последние 100 лет морские диверсии стали инструментом внешней политики. Так на страницах «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Российский эксперт вспомнил, как в 1983 году США под эгидой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) начали проводить морские террористические атаки против Никарагуа.

«11 октября 1983 года был совершен подрыв ряда нефтехранилищ в порту Коринто. 14 октября этого же года группа подорвала подводный трубопровод в порту Пуэрто-Сандино. В следующем году проводилось минирование морских вод этой свободной страны, вследствие чего ряд судов подорвались на минах. Однако вся история всплыла на страницах прессы, разразился международный скандал, после чего операция была свернута», — пишет автор.