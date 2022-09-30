 

Скандалы: Воруют, как в последние времена

30.09.2022, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Окопавшиеся во власти «слуги народа» спешат разграбить Украину

В Чернигове – повторение недавнего запорожского коррупционного скандала. Чиновники областной администрации во главе с Вячеславом Чаусом подозреваются в массовом хищении гуманитарной помощи. Детективы НАБУ накануне проверили склад, куда с начала апреля стекалась гуманитарка. В помещении на территории склада, обозначенное, как «хранилище личных вещей председателя ОВА Чауса», было найдено несколько тонн продуктов питания, медикаментов, а также спецтехники вроде электрических генераторов.

Примечательно, что «сокровищницу Чауса» детективы накрыли тогда, когда большую часть добра из неё уже вывезли. Собственно, массовый вывоз и привлёк внимание местных журналистов, которые поставили об этом в известность НАБУ. Следует отметить и то, что похожий скандал в Запорожье («Наша версия» недавно о нём сообщала) завершился ничем – уголовные производства начались, но пока никого из ответственных лиц так и не привлекли. Та история стала достоянием гласности благодаря сотрудничающему с НАБУ депутату Рады Евгению Шевченко. Нет сомнений, уверяет депутат, что за расхищением гуманитарной помощи в Чернигове стоят те же фигуры, что и за запорожским скандалом – глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, «смотрящий» за президентской фракцией в Раде Давид Арахамия и его помощник Вемир Давитян. А местные администраторы, вроде Чауса и Старуха, таким образом, не более, чем технические фигуры.

Ещё одно громкое разбирательство с участием НАБУ – дело о покупке руководством Национальной гвардии 26 квартир для младших офицеров у венчурного фонда «Княгиня Ярославна», конечным бенефициаром которой выступает народный депутат Дмитрий Исаенко. В Раде он представлял запрещённую на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука, а затем перешёл в депутатскую группу «Возрождение». За жилплощадь было внесено порядка 50 миллионов гривен, которые растворились на пути из бухгалтерии Нацгвардии в венчурный фонд. В НАБУ уверяют, что дело о покупке квартир значительно шире, нежели коррупционные связи одного депутата Рады и нескольких высших руководителей Нацгвардии – работает целая коррупционная система, можно сказать, настоящая мафия.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04.21 / Партию конфет «Гордон в шоколаде» забраковали из-за обнаруженного в продукции человеческого волоса

25.06.22 / «Большой шаг назад» — мировые лидеры раскритиковали Верховный суд США за отмену права на аборт

11.03.22 / Мнение: Украина 2022 в одной фотографии

09.07.22 / «Плодотворная почва для смягчения санкций» – замглавы МИД Польши упрекнул Германию в нарушении закона ЕС

22.10.21 / Скандалы: Дмитрий Осинин не задержался в Хорватии

12.07.22 / “Лесной орех” – весенний тренд в окрашивании: для каких волос подходит, как укладывать

05.05.22 / Foton планирует запустить в РФ производство пикапов и среднетоннажных грузовиков

13.08.22 / Мнение: Несистемная угроза

29.06.20 / В президентском особняке Аргентины обнаружили «инопланетянина»

12.09.22 / Обозреватель NYT – демократия повсеместно идёт на спад — и США не исключение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика