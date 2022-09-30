Скандалы: «Вы что, дебилы?»

Глава Дагестана матом раскритиковал чиновников за мобилизацию через громкоговорители

29 сентября в соцсетях появились видео из Дербента — там начали ездить автомобили с громкоговорителями, через которые всех граждан мужского пола призывали «срочно прийти в военкомат». Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее «несусветной глупостью» и «распространением фейковой информации». В администрации города произошедшее объяснили просто: у военкоматов нет актуальных данных всех призывников и имеющих право на отсрочку. После нецензурной критики со стороны Меликова военный комиссар извинился на видео и призвал жителей «не поддаваться панике».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал власти Дербента за то, что они пустили курсировать по городу агитмашины с громкоговорителями, через которые призывали всех граждан мужского пола прибыть в военкомат.

«Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? «Всем гражданам мужского пола города Дербента срочно явиться в военный комиссариат». Что это, [нецензурное слово], за идиоты?! Вы что, дебилы, [нецензурное слово]?!» — заявил он на заседании Совбеза региона.

«Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи УК», — добавил политик.

Перед заседанием Меликов опубликовал пост в Telegram, в котором принес извинения жителям Дербента: «Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных». Сами агитмероприятия он назвал «несусветной глупостью» и «почвой для ненужных рассуждений и паники».

В соцсетях ранее начало распространяться видео, на котором полицейский автомобиль с громкоговорителем ездит по Дербенту и призывает всех мужчин «срочно прийти в военкомат». В городской администрации заявили, что были вынуждены отправить автомобили, так как у военных комиссариатов нет актуальной информации о тех, кто подлежит призыву: «кто женился, кто получил инвалидность, у кого появились четверо детей».

Военный комиссар Дербента Фарид Мусаев уже опубликовал видеообращение, в котором извинился перед жителями. «Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросе мобилизации не произошло. Призыву подлежат те же граждане, которые указывались и ранее», — сказал он.

Работа по частичной мобилизации «продолжается в штатном режиме», подчеркнул Мусаев.

«По образцу с Чечней»

Советник и супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова сегодня обратилась к Владимиру Путину с призывом предоставить жителям республики отсрочку от мобилизации на период их подготовки в учебных центрах «по образцу с Чечней». Муфтият Дагестана опубликовал обращение Гамзатовой в Telegram.

«Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах», — говорится в письме.

Гамзатова добавила, что Дагестан, также как и Чечня, уже «выполнил план по мобилизации».

«Сегодня в бой из Республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще», — подчеркнула советник муфтия.

По информации муфтията, в настоящее время в спецоперации принимают участие более 3 тыс. дагестанцев из трехмиллионного населения республики.

В Махачкале ранее прошли акции против частичной мобилизации. По мнению Меликова, они «управлялись в том числе из-за рубежа». В воскресенье протестующие перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. При попытке разгона активистов полиция стреляла в воздух.