Все под контролем: простые модные прически, которые помогут выглядеть достойно в любую осеннюю погоду

Наступила осень, и хотелось бы выбрать красивую и практичную прическу, позволяющую носить ее как с головным убором, так и без него. У вас будет возможность выбрать из нескольких очень стильных и привлекательных моделей, которые представлены ниже. Остановите свой выбор на тех, которые вам больше всего подходят и импонируют.

Конский хвост

Очень красивая прическа, которая находится в тренде уже долгие десятилетия. Соберите все волосы и зафиксируйте их на нужной высоте. Хвостик может быть высоким, средним и низким, можете носить его с челкой или без нее, в любом случае укладка смотрится максимально эффектно.

Прическа под головной убор

Отличным вариантом является стрижка каре или боб, которая отличается элегантностью, красотой и практичностью. Вы можете сделать любую укладку (например, завить волосы наверх или под низ), а также выбрать головной убор по вашему вкусу и, соответственно, назначению.

Это может быть шапка, шляпа или берет. Главное, чтобы выглядывающие из-под них волосы смотрелись стильно и привлекательно.

Коса

Косы сегодня в тренде, поэтому вы можете выбрать любой вид плетения. Например, отличной идеей будет сплести традиционную косичку, рыбий хвост, использовать французское плетение или отдать предпочтение пузырьковой косе. Именно пузырьки сейчас находятся на пике моды. Сделать их очень легко: достаточно собрать все волосы в хвост и закрепить резинкой, после чего закрепить еще несколькими резинками на одинаковом расстоянии друг от друга.

Вместо одной косы вы можете сделать две, такая укладка также смотрится очень эффектно и находится в тренде.

Сплетенный конский хвост

Соедините два тренда – и у вас получится замечательная прическа. А именно соберите волосы в высокий хвост на макушке, зафиксируйте резинкой, а волосы сплетите в косичку. Выберите любой вид плетения, сделайте одну или две косы на выбор. Плюс этой прически состоит в том, что она будет держать форму на протяжении целого дня.

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Пучок

Наверняка вам приглянется эта прическа, которая нравится не только девушкам, но некоторым представителям сильного пола. Соберите волосы в хвостик, затем оберните вокруг своей оси до получения жгута, после чего оберните вокруг основания и закрепите кончики невидимками или шпильками. Пучок можете расположить сверху, посередине или внизу затылочной части головы.

Мальвинка

Отличный вариант для осени, который позволит вам продемонстрировать красоту волос, а также станет практичной прической, долго удерживающей форму. Разделите волосы горизонтальным пробором от уха до уха и соберите их в хвостик. После этого из хвоста можете сделать пучок или оставить локоны свисающими вниз.

Локоны

Очень стильная, нежная и женственная прическа, которая поможет вам подчеркнуть красоту, блеск и эластичность ваших волос. Завейте в крупные или мелкие локоны длинные или средние волосы и оставьте их распущенными. Прическа смотрится восхитительно как без головного убора, так и с любым его видом. Главное заключается в том, чтобы головной убор максимально гармонично сочетался с другими предметами одежды и составлял целостный образ.

Вместо заключения

Выберите одну из представленных причесок или придумайте свой вариант. Ваша задача состоит в том, чтобы держать волосы под контролем, а именно уложить их так, чтобы они превосходно смотрелись в любую погоду, прическа была хорошо зафиксирована, и любой головной убор сочетался с ней максимально гармонично.

Кроме того, прическа должна дополнять и завершать ваш образ, поскольку целостность является непременным условием для создания вашего индивидуального, оригинального и неповторимого стиля.

Проявите фантазию, а также принимайте во внимание цвет волос, чтобы остановить свой выбор на самой привлекательной в данном случае модели прически, подчеркивающей красоту ваших локонов.