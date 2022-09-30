 

«Я думала, там яйца по скидке продают» – омские бабушки ошибочно простояли три дня в очереди на границе с Казахстаном

30.09.2022, 13:33, Разное
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В толпе россиян на границе с Казахстаном, желающих покинуть страну, обнаружили более ста бабушек из ближайших деревень и городов.

Как выяснилось, они ошибочно приняли скопление людей за очередь к продуктам по скидке.

Необычных эмигрантов вычислили сотрудники мобильного пункта военкомата на КПП, которые раздавали мужчинам повестки. Некоторых из пенсионерок из-за сбоя базы данных даже обязали прибыть на сборы резервистов с набором инвентаря, который необходимо взять с собой на фронт. Комиссары признали свою оплошность и извинились только перед самим отправлением автобусов, когда мобилизованных женщин пришли провожать внуки и сыновья.

– Я рано утром вышла на улицу скот накормить. Вижу, что вдоль дороги стоит очередь и чего-то ждёт. Я подумала, там яйца по скидке продают. В той стороне Тамарка живёт, у неё кур целый загон. Всем городом ходим туда закупаться. Четыре рубля за яйцо, – рассказала 70-летняя жительница приграничного Исилькуля. – Я инстинктивно пошла за толпой. Судя по ажиотажу, Никифорова цену снизила. Грех такую возможность упускать. Позвонила подругам, они тоже галопом прибежали. Три дня простояла, как и остальные мои знакомые, пока какой-то мужчина не спросил цель визита и не потребовал паспорт. А его не взяла, не знала, что теперь, как и раньше, продукты только по документу продают. Сколько-то времени прошло с развала Советского Союза.

Для недопущения подобных случаев в дальнейшем по всему маршруту к КПП разместили предупреждения, что в конце очереди не продаются никакие продукты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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