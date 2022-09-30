Лаванда с мятой или эвкалипт с розмарином: комбинации эфирных масел, которые помогут уменьшить головную боль

Если приступы головной боли возникают часто и снижают качество жизни, необходимо обратиться к врачу. Но обследование занимает определенный период времени, и назначить лечение сразу не получится. Для облегчения дискомфорта можно использовать ароматерапию. Кроме того, специалисты рекомендуют эфирные масла в качестве дополнительной терапии после того, как основное лечение уже назначено. Как правильно использовать их?

Общие рекомендации

Эфирное масло должно быть качественным. Тогда оно принесет здоровью пользу. При выборе товара надо обратить внимание на упаковку. Лучше покупать масла в емкостях из темного стекла. От продукции в пластиковых упаковках следует отказаться. Темное стекло – материал, который защищает масла от вредного воздействия ультрафиолета. В результате качество продукта не ухудшается.

При головной боли эссенцию можно втирать в кожу или распылять при помощи специального устройства – диффузора.

Следует помнить о том, что такая продукция небезопасна для малышей.

Какие масла помогают уменьшить дискомфорт

Мята – эффективное средство от резкой головной боли. Растение обладает успокаивающим и тонизирующим действием, нормализует функции мозга.

Эвкалиптовое масло используется в качестве болеутоляющего средства. Оно также обладает релаксирующими свойствами. Эссенция способствует уменьшению отеков, облегчает состояние при разных видах боли, в том числе, при головной.

Розмарин уменьшает напряжение, снимает давящую боль в области висков.

Ингредиенты, входящие в состав масла этого растения, придают ему характерный освежающий аромат.

Ромашка уменьшает болевые ощущения, способствует расслаблению мускулатуры.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Однако при наличии аллергии на амброзию это растение надо применять осторожно.

Эфирное масло сандалового дерева дает наиболее ощутимый эффект при головной боли.

Лаванда также является природным “анальгетиком”, уменьшает воспаление.

Каждая эссенция действует на организм по-разному. При головной боли специалисты советуют применять комбинации лаванды с мятой, эвкалипта с розмарином. Можно подобрать и другие сочетания, в зависимости от того, какая продукция дает наилучший эффект, ведь каждый организм индивидуален.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Подготовка к ароматерапии

Чтобы масло приносило организму только пользу, процедуру надо проводить грамотно и аккуратно.

Перед тем, как наносить продукцию на кожу, следует смешать эфирное масло с обычным лосьоном или маслом для тела. Эссенция в чистом виде обжигает ткани эпидермиса. Ароматические масла можно комбинировать с кунжутным, кокосовым, миндальным, маслом абрикосовых косточек или авокадо.

Как проводить процедуру

Сначала надо смешать в ладонях каплю эссенции с двумя каплями другого масла либо лосьона. Затем нанести средство на те участки тела, которые причиняют дискомфорт.

Можно приготовить смесь для многоразового применения. В стеклянной емкости соединить эфирное масло и смягчающее масло в пропорции 1:2. Целебная комбинация будет всегда под рукой.

Для проведения массажа 12 капель эссенции соединяют со столовой ложкой смягчающего масла или лосьона без ароматизаторов.

Для облегчения головной боли рекомендуется наносить средство на область затылка, шеи, висков или на другие участки, причиняющие дискомфорт.

Можно применять эссенцию для компрессов. Несколько капель ароматического масла наносят на теплую или прохладную ткань (бинт, полотенце). Можно смешать десять капель эссенции с двумя стаканами воды. И смочить жидкостью ткань.

Вдыхание эссенций

Для процедуры аромалампу заполняют водой. Добавляют в жидкость двенадцать капель эссенции. Зажигают свечку под лампой и ждут, когда аромат начнет заполнять помещение.

Можно поместить эссенцию в диффузор. Включить прибор на пятнадцать-двадцать минут. Процедуру проводят от 1 до 3 раз в сутки.

Можно применять эссенции для ингаляций. Болшую миску заполняют горячей водой. Добавляют две-три капли эссеции. Набрасывают на голову полотенце. Вдыхают пар около пяти минут. Добавлять эссенцию в ингалятор нельзя.

Ароматерапия – эффективее средство для уменьшения головной боли. Но его надо применять только в качестве дополнения к основному лечению.