Сегодня в Москве могут ограничить доступ на некоторые станции метрополитена
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Как сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, в пятницу возможны ограничения на работу входов и выходов некоторых станций московского метрополитена.
“В течение дня возможны ситуационные ограничения работы на входах/выходах некоторых станций московского метрополитена. Следуйте указаниям работников метрополитена и правилам пользования”.
Ранее Дептранс сообщал, что в пятницу в Москве будет ограничено движение на некоторых улицах и набережных.
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