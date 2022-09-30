Сегодня в Москве могут ограничить доступ на некоторые станции метрополитена

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30.09.2022, 10:40, Разное
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Как сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, в пятницу возможны ограничения на работу входов и выходов некоторых станций московского метрополитена.
“В течение дня возможны ситуационные ограничения работы на входах/выходах некоторых станций московского метрополитена. Следуйте указаниям работников метрополитена и правилам пользования”.

Ранее Дептранс сообщал, что в пятницу в Москве будет ограничено движение на некоторых улицах и набережных.


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