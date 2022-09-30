Сегодня в Москве могут ограничить доступ на некоторые станции метрополитена

Как сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, в пятницу возможны ограничения на работу входов и выходов некоторых станций московского метрополитена.

“В течение дня возможны ситуационные ограничения работы на входах/выходах некоторых станций московского метрополитена. Следуйте указаниям работников метрополитена и правилам пользования”.

Ранее Дептранс сообщал, что в пятницу в Москве будет ограничено движение на некоторых улицах и набережных.