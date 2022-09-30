Яна Чурикова призналась, что Гагарина победила в «Фабрике звезд» вопреки мнению зрителей

Яна Чурикова в недавнем интервью призналась, что Полина Гагарина стала победительницей проекта «Фабрика звезд» благодаря счастливой случайности. Мнение зрителей тогда было проигнорировано.

Воспоминаниями о популярном, но уже прекратившем свое существование проекте, Яна Чурикова поделилась в шоу с Любовью Терлецкой. Теледива вспомнила, что во втором сезоне Фабрики звезды победителем должна была стать Елена Терлеева. Именно этой юной исполнительнице отдали свое предпочтение зрители. Правда, наставники не видели ее в роли победительницы популярного телевизионного проекта, и тогда Максим Фадеев решил отдать победу Полине Гагариной. Сама Яна Чурикова ничего не подозревала о тех интригах, которые плетутся вокруг. Вскоре все стало понятно. Та давняя история не дает покоя ведущей до сих пор. Знаменитость рассказала, что Максим Фадеев достаточно решительный человек, который не признает свои ошибки. Потом до нее начали доходить слухи о том, что произошло в реальности на проекте, но узнать правду она все еще надеется от Елены Терлеевой.

К слову, сам Максим Фадеев в одном из интервью признавал тот факт, что во втором сезоне «Фабрики звезд» победительницей стала не та артистка, которую выбрали зрители. Звездный продюсер тогда рассказывал, что у него просто не было выбора. У потенциальной победительницы были проблемы с речью. Другие исполнительницы тоже не подходили на эту роль.



Источник изображения: страница Елены Терлеевой в соцсети

По словам музыканта, самым идеальным вариантом тогда казалась Полина Гагарина. У нее была четко поставленная речь. Помимо этого она знала несколько иностранных языков. Были у исполнительницы и другие достоинства.