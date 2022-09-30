Людоед по Токио гуляет и опять съесть женщину мечтает

Можете себе представить, что японец, убивший и съевший женщину, может свободно ходить по улицам своей столицы без каких-либо ограничений? Нет? А он даже заявляет в печати, что мечтает съесть кого-то еще, прежде чем умрет сам.

Итак, если вы живете в районе Большого Токио, есть шанс, обнаружить, что дышите одним воздухом с кем-то, кто еще в 1981 году застрелил, а затем разрезал и съел части бедной женщины по имени Рене Хартевельт. Родившийся в 1949 году Иссей Сагава признается, что с детства думал о том, чтобы поесть человечины и всю жизнь мечтал убить женщину. Он откровенно признается:

«Честно говоря, я не могу понять, почему все не испытывают этого желания есть, потреблять, других людей».

А выпала ему такая возможность, когда Сагава учился за границей в Париже. Он, наконец, получил шанс воплотить в жизнь свою темную фантазию, выбрав своей несчастной жертвой голландскую студентку Рене Хартевельт.

Завоевав ее доверие и пригласив на ужин, людоед выстрелил ей в шею и даже собирался сначала вызвать скорую помощь, но потом осуществил то, о чем мечтал 32 года. Сагава изнасиловал труп девушки и начал резать и есть ее.

После этого у него было только одно сожаление, что он не съел Рене заживо. Дескать, главным намерением каннибала было съесть ее, а не обязательно убить.

Когда Сагава пытался избавиться от трупа в чемодане, его обнаружили и арестовали за убийство. Однако преступник так и не предстал перед судом, поскольку был объявлен сумасшедшим. Его экстрадировали домой в Японию и заперли в психиатрической больнице.

Однако, поскольку во Франции обвинения были официально сняты, судебные документы так и не были переданы японским властям. Поэтому против него не было никакого дела и он ходит на свободе по сей день. Сейчас он живет в Токио и все еще мечтает есть людей:

«Желание есть людей становится настолько сильным примерно в июне, когда женщины начинают меньше одеваться и обнажать больше кожи».

После освобождения Сагава стал чем-то вроде небольшой знаменитости, написав более 20 книг, нарисовав несколько картин и даже снявшись в некоторых эротических фильмах для взрослых. О своей последней книге он пишет:

«Я надеюсь, что люди, которые ее прочитают, хотя бы перестанут думать обо мне как о монстре».

Нам же хотелось бы надеяться, что, несмотря на издержки судебной системы, правоохранительные власти поместят все-таки людоеда туда, где он должен находиться. Не дожидаясь, пока Сагава решится отведать кусок живой женской плоти.

Источник информации и фото: ladbible.com

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