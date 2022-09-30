«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

В среду на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась неудачно для «железнодорожников» – 3:1 в пользу гостей.

В ходе домашней серии подопечные Игоря Никитина потерпели уже второе поражение подряд. В пятницу их ждет четвертая игра в Ярославле против череповецкой «Северстали», и аналитики БК 1xbet уверены, что ярославцы сумеют прервать череду неудачных поединков. Информация о том, как использовать бонус 1xbet и сделать свой прогноз на исход встречи, доступна на портале «Рейтинг Букмекеров».

Матч с «Торпедо» начинался для «железнодорожников» успешно. Хозяева чаще атаковали, а на 15-й минуте Максим Шалунов реализовал игру в большинстве, открыв счет с передачи Андрея Сергеева.

Во втором периоде игра перешла под контроль гостей – хоккеисты «Локо» за 20 минут нанесли всего два броска в створ ворот Адама Хуски. Доминирование нижегородцев привело к шайбе Николая Коваленко, заброшенной на 35-й минуте.

В третьей двадцатиминутке картина игры сохранилась, и уже на 43-й минуте Михаил Орлов вывел гостей вперед. За четыре минуты с небольшим до финальной сирены подопечные Игоря Ларионова сняли вопрос о победителе матча, когда Кирилл Воронин забросил третью шайбу в ворота Бочарова.

По итогам поединка «Торпедо» с 16 очками поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Локомотив» с 14 баллами опускается на пятую строчку.