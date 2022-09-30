 

Вода в Балтийском море превратится в газировку к концу ноября

30.09.2022, 9:33, Разное
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Учёные Бирмингемского университета, изучающие прорыв ниток «Северного потока» и «Северного потока-2» считают, что к концу ноября 2022 года более 95% воды в Балтийском море превратится в газировку.

Крупнейшие производители прохладительных напитков уже скупают участки в прибережной зоне для её добычи.

Санкции против РоссииПриродных месторождений минеральной газированной воды не так много, отмечает профессор Джонатан Элвуд. Большая часть газировки имеет искусственное происхождение, для её производства тратится немало энергии и углекислого газа. Среди любителей прохладительных напитках природная, или органическая, газировка считается более полезной для здоровья и ценится за свои уникальные вкусовые качества.

По оценкам учёных, в сутки газируется свыше 640 млн кубометров воды. Процесс преобразования Балтийского моря в газированное озеро может занять до двух месяцев, при условии, что взорванные нити «Северных потоков» не будут восстановлены. Свои права на добычу естественной газировки у берегов Финляндии и Латвии уже заявили компании Coca-Cola и Pepsi.

– Это уникальное природное явление. В мире в настоящее время нет ни одного крупного водоёма, в котором бы плескалась чистая газировка. Можно будет просто зачерпнуть воды стаканчиком в море и с наслаждением выпить, чувствуя приятное покалывание от лопающихся пузырьков на языке. А при добавлении туда соответствующих красителей и вкусовых компонентов из неё легко получится любой фирменный напиток, полюбившийся нам с детства, – рассказал Элвуд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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