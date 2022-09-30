Вода в Балтийском море превратится в газировку к концу ноября

Учёные Бирмингемского университета, изучающие прорыв ниток «Северного потока» и «Северного потока-2» считают, что к концу ноября 2022 года более 95% воды в Балтийском море превратится в газировку.

Крупнейшие производители прохладительных напитков уже скупают участки в прибережной зоне для её добычи.

Природных месторождений минеральной газированной воды не так много, отмечает профессор Джонатан Элвуд. Большая часть газировки имеет искусственное происхождение, для её производства тратится немало энергии и углекислого газа. Среди любителей прохладительных напитках природная, или органическая, газировка считается более полезной для здоровья и ценится за свои уникальные вкусовые качества.

По оценкам учёных, в сутки газируется свыше 640 млн кубометров воды. Процесс преобразования Балтийского моря в газированное озеро может занять до двух месяцев, при условии, что взорванные нити «Северных потоков» не будут восстановлены. Свои права на добычу естественной газировки у берегов Финляндии и Латвии уже заявили компании Coca-Cola и Pepsi.

– Это уникальное природное явление. В мире в настоящее время нет ни одного крупного водоёма, в котором бы плескалась чистая газировка. Можно будет просто зачерпнуть воды стаканчиком в море и с наслаждением выпить, чувствуя приятное покалывание от лопающихся пузырьков на языке. А при добавлении туда соответствующих красителей и вкусовых компонентов из неё легко получится любой фирменный напиток, полюбившийся нам с детства, – рассказал Элвуд.

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