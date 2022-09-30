США рассчитывают, что Китай и Индия отговорят Россию от использования ядерного оружия

США и их союзники надеются уговорить лидеров Китая и Индии оказать влияние на Владимира Путина и убедить его не наносить ядерный удар по Украине, пишет Politico. Американские дипломаты оказывают давление как на друзей, так и на врагов России, чтобы заставить Путина не идти по пути применения ядерного оружия, передаёт издание.



AP

США и их союзники надеются сплотить международное сообщество и направить Владимиру Путину недвусмысленный сигнал: применение ядерного оружия вызовет разрушительный экономический и дипломатический ответ даже со стороны друзей России, пишет Politico. В частности, звучат призывы привлечь Китай и Индию к усилению давления на Владимира Путина, чтобы отговорить его от нанесения ядерного удара по Украине.

«Они могли бы дать понять Путину, какой катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия», — пояснил изданию американский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что американские дипломаты оказывают давление как на друзей, так и на врагов РФ в регионе, чтобы заставить Путина не идти по пути применения ядерного оружия.

Администрация Байдена, тем временем, изо всех сил пытается заставить Организацию Объединенных Наций принять меры против России. Одним из способов могло бы стать принятие резолюции с осуждением намерения РФ присоединить значительную часть востока Украины и призывом к Москве вывести войска с территории страны в обход Совета Безопасности ООН, где РФ имеет право вето, заявили официальные лица США. Как отмечает издание, в качестве примера планируется взять резолюцию с осуждением военных действий в Корее, принятую в 1950-м году.

Однако, по мнению американских чиновников, один из наиболее многообещающих способов изменить мнение Путина — это опереться на президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Как напоминает издание, Китай публично не критиковал своего союзника и продолжал военное сотрудничество с Москвой после февральского ввода войск на Украину. После введения экономических санкций в отношении РФ Пекин также стал для Москвы большим рынком сбыта российских товаров, в особенности, энергоносителей. Но Пекин также не подписал никаких крупных экономических соглашений с Москвой с момента начала россиской спецоперации, напоминает Рolitico. Кроме того, сам Путин намекнул на растущую обеспокоенность Китая по поводу российских действий на Украине на встрече глав государств в Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Белый дом и Госдепартамент отказались комментировать какие-либо усилия, направленные на то, чтобы побудить Китай или Индию оказать влияние на Россию.

Тем временем, по информации Politico, неофициальные разговоры активизировались в среду, когда десятки американских, европейских и российских экспертов по контролю над вооружениями и бывших чиновников провели частный телефонный разговор, чтобы создать «солидный международный фронт».

Как напоминает информационный ресурс, в последние дни Путин и другие высокопоставленные российские чиновники выступили с новыми — и все более воинственными — угрозами о том, что РФ рассмотрит возможность применения ядерного оружия на Украине в случае угрозы с стороны США.

Белый дом по-прежнему остаётся настороже в связи с ядерными угрозами Путина, но не видит никаких доказательств того, что РФ предприняла действия, указывающие на планы применить ядерное оружие, отметили представители администрации президента США и Министерства обороны на этой неделе. По словам официальных лиц, разведка США также не ожидает, что позиция Кремля изменится после объявления результатов референдума в пятницу.