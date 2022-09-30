 

Эксперты рассказали, для чего Россия могла подорвать газопроводы «Северный поток»

30.09.2022, 9:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аналитики из Robert Lansing Institute рассказали о четырех вероятных мотивах подрыва россией газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также они предположили, что Кремль будет делать дальше.

Война в УкраинеЕще два года назад эксперты RLI упоминали об активной разведке, проводимой Россией ради подготовки возможной подводной диверсии. Тогда они говорили о возможных атаках на подводные кабеля связи. После взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организация проанализировала имеющуюся информацию и считает, что РФ располагала весомой мотивацией для подрывов.

Наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов называется:

– отмена всех энергетических санкций против России (как минимум в части нефтегазового сектора, который столкнулся с катастрофическими проблемами без западных технологий);
– «разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;
– избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами (речь идет о десятках миллиардов долларов США, что в разы больше чем обошлось строительство обеих «потоков»);
– энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны.

Эксперты считают, что вскоре руководство кремля начинает продвигать версию причастности к диверсии США. Это будет усиливаться по мере того, как будут находить новые доказательства вины рф.

– Диверсионная атака на трубопровод также означает многочисленные угрозы безопасности, исходящие от российских диверсионных групп, для функционирования транспорта энергоносителей, поскольку он обеспечивает поставки энергоносителей в ЕС. Мы считаем, что русские вернулись к тактике и операциям холодной войны, которые были спланированы и отработаны для полномасштабного конфликта с Западом, – сказано в сообщении.

В Германии сразу заявили, что внезапное падение давления «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» – возможный результат целенаправленной террористической атаки на европейскую газовую систему. Эту точку зрения разделил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который напомнил, что произошла диверсия на фоне военной новой эскалации вокруг Украины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05.21 / Оренбургскому детдому присвоят имя Дани Милохина

16.03.22 / Атомизированная бомба

04.08.20 / Рита Дакота заразилась коронавирусом

24.09.20 / Жуткие истории детей о вымышленных друзьях

17.04.22 / Из-за роста цен на кофе Минсельхоз выделит 50 млн гектаров на выращивание чайного гриба

06.02.22 / «Марш-броском не идем. Реагируем, если кого-то бьют»

02.12.21 / Украина понесет поражение в случае войны с Россией – генерал США Ходжес

12.12.21 / Мнение: Битва за Ост-Индию. Разгром ABDACOM

17.12.21 / Мнение: Чемпион Йемена

01.11.20 / К чему может привести бомбардировка ядерных объектов Ирана?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика