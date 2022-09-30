Эксперты рассказали, для чего Россия могла подорвать газопроводы «Северный поток»

Аналитики из Robert Lansing Institute рассказали о четырех вероятных мотивах подрыва россией газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также они предположили, что Кремль будет делать дальше.

Еще два года назад эксперты RLI упоминали об активной разведке, проводимой Россией ради подготовки возможной подводной диверсии. Тогда они говорили о возможных атаках на подводные кабеля связи. После взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организация проанализировала имеющуюся информацию и считает, что РФ располагала весомой мотивацией для подрывов.

Наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов называется:

– отмена всех энергетических санкций против России (как минимум в части нефтегазового сектора, который столкнулся с катастрофическими проблемами без западных технологий);

– «разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;

– избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами (речь идет о десятках миллиардов долларов США, что в разы больше чем обошлось строительство обеих «потоков»);

– энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны.

Эксперты считают, что вскоре руководство кремля начинает продвигать версию причастности к диверсии США. Это будет усиливаться по мере того, как будут находить новые доказательства вины рф.

– Диверсионная атака на трубопровод также означает многочисленные угрозы безопасности, исходящие от российских диверсионных групп, для функционирования транспорта энергоносителей, поскольку он обеспечивает поставки энергоносителей в ЕС. Мы считаем, что русские вернулись к тактике и операциям холодной войны, которые были спланированы и отработаны для полномасштабного конфликта с Западом, – сказано в сообщении.

В Германии сразу заявили, что внезапное падение давления «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» – возможный результат целенаправленной террористической атаки на европейскую газовую систему. Эту точку зрения разделил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который напомнил, что произошла диверсия на фоне военной новой эскалации вокруг Украины.